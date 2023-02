NVIDIA GeForce RTX 3060 - pojawił się kolejny wariant karty graficznej bazującej na architekturze Ampere

Na rynku światowym dostępne są aktualnie aż cztery warianty karty GeForce RTX 3060. Najnowsze doniesienia wskazują, że firma NVIDIA mogła przygotować jeszcze jedną odmianę tego GPU. Do bazy danych TechPowerUp dodany został bowiem wariant wyróżniający się między innymi nietypową ilością rdzeni CUDA i pamięci VRAM. Podejrzewano, że to zaledwie próbka inżynieryjna, ale doniesienia wskazują, że karta mogła rzeczywiście trafić na rynek OEM.

Według dostępnych informacji firma NVIDIA mogła wypuścić na rynek kolejny wariant karty graficznej GeForce RTX 3060. Karta ma mieć domyślnie 3840 rdzeni CUDA i 6 GB pamięci GDDR6, ale istnieją też ponoć autorskie edycje z 12 GB VRAM.

Zauważona karta graficzna, podobnie jak większość jej odpowiedników, bazuje na rdzeniu graficznym GA106 i posiada kilka cech szczególnych. Zwiększona została liczba rdzeni CUDA do 3840. Standardowa karta GeForce RTX 3060 posiada ich 3584. GPU ma także wyższą liczbę aktywnych bloków SM i rdzeni Tensor - odpowiednio 30 i 120. Bazowa wartość taktowania układu wynosi 1627 MHz, w porównaniu do 1320 MHz zwykłego modelu. W trybie boost karta ma osiągać nawet 1852 MHz. Całość charakteryzuje się mocą FP32 na poziomie 14,2 TFLOPS. Najciekawsza jest jednak kwestia pamięci. Według udostępnionych danych, referencyjny model posiada 6 GB pamięci GDDR6 i nietypową przepustowość 336 GB/s. Istnieć mają jednak także spersonalizowane przez producentów wersje z 12 GB VRAM na pokładzie.

NVIDIA GeForce RTX 3060 3840 NVIDIA GeForce RTX 3060 GDDR6X NVIDIA GeForce RTX 3060 8 GB Układ graficzny GA106 GA106 GA106 Bloki SM 30 28 28 Rdzenie CUDA 3840 3584 3584 Rdzenie Tensor 120 112 112 Rdzenie RT 30 28 28 Taktowanie bazowe 1627 MHz 1320 MHz 1320 MHz Taktowanie Boost 1852 MHz 1780 MHz 1777 MHz Pamięć VRAM 6 GB GDDR6 12 GB GDDR6X 8 GB GDDR6 Magistrala pamięci 192 192 128 Przepustowość 336 GB/s 456 GB/s 240 GB/s Moc FP32 14,2 TFLOP 12,8 TFLOP 12,7 TFLOP TGP 170 170 170

Choć informacje wskazują, że karta jest dostępna od 2021 roku, to do bazy danych TechPowerUp trafiła zaledwie kilkanaście godzin temu. Początkowo podejrzewano bowiem, że jest to tylko próbka inżynieryjna. Omawiane GPU jest niezwykle rzadkie na rynku, jednak wpis sugeruje, że wielu producentów kart graficznych wypuściło swoje autorskie wersje. Dostępne mają być bowiem konstrukcje ASUSa, Gigabyte’a czy MSI. Spekuluje się, że GPU mogło trafić przede wszystkim na rynek OEM, co może potwierdzać obecność modeli takich firm, jak Dell czy HP.

Warto odnotować, że w przypadku wariantu z 6 GB pamięci, można mówić o poważnym ograniczeniu potencjału układu. Jeśli ktoś na poważnie myśli o graniu w najnowsze tytuły, to rozsądny jest obecnie wybór karty z co najmniej 8 GB VRAM. Jak już wspomniano, na liście dostępnych na rynku modeli, są także autorskie warianty nietypowej karty z 12 GB pamięci. Z racji nieco lepszych parametrów niż standardowa wersja, można oczekiwać zwiększonej wydajności. Z pewnością mogłoby to przyciągnąć uwagę niektórych klientów. To jednak głównie spekulacje, ponieważ nie znamy ceny karty i nic nie wskazuje na to, żeby układ miał pojawić się poza rynkiem OEM.

