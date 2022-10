NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti G6X już po pierwszych testach. Pod względem wydajności karta zbliża się do modelu GeForce RTX 3070

Od jakiegoś czasu wiemy, że NVIDIA nie zamierza zbyt szybko żegnać się z architekturą Ampere. Mimo debiutu GeForce'a RTX 4090 w drodze są już nowe jednostki z serii RTX 3000, a jeden z oczekiwanych modeli to GeForce RTX 3060 Ti w wersji z pamięcią GDDR6X. Z tego co wiadomo, nowa jednostka zaoferuje ten sam rdzeń co standardowy model, jednak szybsze moduły VRAM powinny zapewnić pewien wzrost wydajności. Na jakie wyniki można liczyć?

Wygląda na to, że nowy RTX 3060 Ti (G6X) zaoferuje maksymalnie o 10% wyższą wydajność względem dotychczasowego RTX-a 3060 Ti, mimo, że specyfikacja rdzenia pozostanie bez zmian.

Jak podaje serwis VideoCardz, układ GeForce RTX 3060 Ti z szybszą pamięcią GDDR6X (19 Gbps) rzeczywiście jest już w drodze. Co więcej, według źródła nowa karta graficzna zaoferuje maksymalnie o 10% wyższą wydajność względem dotychczasowego RTX-a 3060 Ti, mimo, że specyfikacja rdzenia pozostanie bez zmian. To oznacza, że układ powinien idealnie wpasować się między RTX-a 3060 Ti (G6) a RTX-a 3070. Warto jednak zaznaczyć, że wspomniane wzrosty zauważono w syntetycznych testach w 3DMarku (szczegóły poniżej). Trudno więc na ten moment stwierdzić, jak przełożą się one na gry i inne praktyczne zastosowania.

3DMark Fire Strike (Graphics) 3DMark Time Spy (Graphics) NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 37125 pkt 14821 pkt NVIDIA GeForce RTX 3070 33828 pkt 13681 pkt NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti G6X 315XX pkt 125XX pkt NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 29414 pkt 11769 pkt

W poniższej tabelce znajduje się pełna specyfikacja nowego RTX-a 3060 Ti. Jak widać, póki co nie znamy jedynie współczynnika TDP, aczkolwiek wartość ta powinna być jasna już na dniach. Źródło podaje również, że omawiana karta graficzna wedle dotychczasowych danych powinna zadebiutować jeszcze w tym miesiącu. Co jednak najciekawsze, po anulowaniu premiery karty GeForce RTX 4080 z 12 GB VRAM partnerzy NVIDII ponoć nie narzekają na brak pracy, dlatego niewykluczone, że ostatecznie debiut nowego modelu Ampere odbędzie się w listopadzie. Nie pozostaje nam więc nic innego, jak czekać na kolejne informacje w tej sprawie.

GeForce RTX 3070 GeForce RTX 3060 Ti G6X GeForce RTX 3060 Ti Rdzeń NVIDIA GA104-300 NVIDIA GA104-202 NVIDIA GA104-200/202 Wielkość rdzenia 392 mm2 392 mm2 392 mm2 Litografia 8 nm 8 nm 8 nm Jednostki SP 5888 4864 4864 Jednostki TMU 184 152 152 Jednostki ROP 96 80 80 Jednostki RT 46 38 38 Jednostki Tensor 184 152 152 Pamięć 8 GB GDDR6 14 Gbps 8 GB GDDR6X 19 Gbps 8 GB GDDR6 14 Gbps Przepustowość 448 GB/s 608 GB/s 448 GB/s Taktowanie boost 1730 MHz 1665 MHz 1665 MHz TGP 220 W ? 200 W

Źródło: VideoCardz