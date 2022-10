NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8 GB GDDR6X - pojawiły się kolejne ślady odświeżonej karty graficznej. Premiera już wkrótce?

Lada dzień każdy zainteresowany będzie mógł zapoznać się z testami karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4090. W listopadzie przyjdzie za to czas na nieco wolniejsze, choć prawdopodobnie również bardzo wydajne modele RTX 4080. A co ze średnią półką? Cóż, parafrazując popularnego mema chciałoby się rzecz: Panie Areczku, architektura Ada Lovelace jest dla zarządu, dla zwykłych zjadaczy chleba będą odświeżone karty Ampere z pamięciami GDDR6X...

Wygląda na to, nowy GeForce RTX 3060 Ti oferuje nie tylko szybsze pamięci GDDR6X, ale również wyższe taktowania rdzenia o całe... 5 MHz.

Jakiś czas temu informowaliśmy Was o możliwej premierze nowych, odświeżonych jednostek GeForce z serii RTX 3000. Jedną z nich ma być RTX 3060 Ti z pamięciami GDDR6X i wydaje się, że znaleziono już pierwsze konkretne ślady tej karty. Brytyjski sklep Scan, który ma na Wyspach wyłączność na sprzedaż układów w wersji Founders Edition dodał już do swojego systemu model z modułami GDDR6X. Nie jest on jednak widoczny w ofercie - co ciekawe, zobaczyć mogą go tylko osoby mające już RTX-a 3060 Ti w koszyku. Jeśli wierzyć poniższemu screenowi, układ domyślnie oferuje nie tylko szybsze pamięci, ale również wyższe taktowania rdzenia o całe... 5 MHz.

GeForce RTX 3070 GeForce RTX 3060 Ti G6X GeForce RTX 3060 Ti Rdzeń NVIDIA GA104-300 NVIDIA GA104-? NVIDIA GA104-200 Wielkość rdzenia 392 mm2 392 mm2 392 mm2 Litografia 8 nm 8 nm 8 nm Jednostki SP 5888 4864 4864 Jednostki TMU 184 152 152 Jednostki ROP 96 80 80 Jednostki RT 46 38 38 Jednostki Tensor 184 152 152 Pamięć 8 GB GDDR6 14 Gbps 8 GB GDDR6X 19 Gbps 8 GB GDDR6 14 Gbps Przepustowość 448 GB/s 608 GB/s 448 GB/s Taktowanie bazowe 1500 MHz ? 1410 MHz Taktowanie boost 1730 MHz 1670 MHz 1665 MHz TGP 220 W ? 200 W

Oczywiście jest szansa, że to zwykły błąd leżący po stronie sprzedawcy, jednak wydaje się wątpliwe, by takie dane zostały dodane do serwisu przez pomyłkę. Poza tym nie bez znaczenia jest fakt, że o karcie GeForce RTX 3060 Ti z pamięciami GDDR6X nie słyszymy po raz pierwszy - prawdę mówiąc, po niedawnych przeciekach mieliśmy prawo doczekać się kolejnych poszlak. I voilà, wszystko powoli staje się jasne. Wydaje się więc, że oficjalna premiera odświeżonego układu Ampere jest tylko kwestią czasu.

