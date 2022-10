NVIDIA po cichu wprowadza do sterowników wsparcie dla nowych wersji kart GeForce RTX 3070 Ti, RTX 3060 Ti oraz RTX 3060

Od kilku tygodni w sieci pojawiają się informacje o nowych wersjach kart graficznych NVIDIA z rodziny Ampere, tj. GeForce RTX 3060 Ti oraz GeForce RTX 3060. Nie wiemy kiedy owe karty miałyby pojawić się w sprzedaży, ale wygląda na to, że coś w temacie zaczęło się faktycznie dziać. Najnowsza paczka sterowników NVIDII dla kart GeForce zawiera bowiem dodatkowe identyfikatory PCIe dla łącznie trzech modeli. Oprócz dwóch wymienionych wcześniej kart dochodzi jeszcze GeForce RTX 3070 Ti.

Portal VideoCardz informuje o trzech nowych identyfikatorach PCIe dla kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, GeForce RTX 3060 Ti oraz GeForce RTX 3060, które wprowadzono w sterownikach o numerze 522.25. Mowa w tym wypadku o nowych wersjach kart, które powinny pojawić się w sprzedaży obok już oferowanych modeli. W przypadku GeForce RTX 3070 Ti mowa o identyfikatorze NVIDIA_DEV.2207, oznaczająca układ graficzny Ampere GA102 (2207). Dotychczasowe modele tej karty bazują na pełnym rdzeniu GA104. W tym wypadku nie wiemy czy układ GA102 zostanie przycięty do takiej samej konfiguracji poszczególnych rdzeni, czy też zajdą bardziej zauważalne różnice w specyfikacji.

W przypadku GeForce RTX 3060 Ti mowa o identyfikatorze NVIDIA_DEV.24C9 i w tym wypadku ma to być wariant karty z rdzeniem GA104 o takiej samej konfiguracji, ale ze zmienionym typem pamięci. Zamiast GDDR6, omawiany model karty otrzyma kości GDDR6X o przepustowości 19 Gbps, co przełoży się na znacznie wyższą przepustowość 604 GB/s zamiast 448 GB/s w pierwotnej wersji. Trzeci identyfikator - NVIDIA_DEV.2544 odnosi się do nowej wersji karty NVIDIA GeForce RTX 3060. Według VideoCardz, w tym wypadku ma to być model karty z rdzeniem GA106 oraz 8 GB pamięci GDDR6 na 128-bitowej magistrali. Wprowadzenie nowych identyfikatorów może oznaczać, że partnerzy NVIDII zaczną przygotowywać omawiane warianty poszczególnych kart graficznych.

Źródło: VideoCardz