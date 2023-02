Czy AMD ograniczało podaż, aby utrzymać wysokie ceny procesorów i kart graficznych? Odpowiedź nie jest jednoznaczna

Gdy zakończył się kolejny wzrost popularności kryptowalut, większość graczy sądziła, że wkrótce nadejdą dla nich lepsze czasy. Zerowy popyt ze strony górników sugerował znaczne obniżki cen kart graficznych oraz lepszą dostępność. Oczekiwania nie znalazły odzwierciedlenia w rzeczywistości, a w sieci zaczęły pojawiać się teorie, wedle których producenci sprzętu komputerowego manipulują rynkiem i sztucznie utrzymują zawyżone ceny. Oliwy do ognia dolała także niedawna wypowiedź Lisy Su, CEO AMD.

Według słów Lisy Su AMD nie dostarczało wystarczającej liczby CPU i GPU w minionych kwartałach. Skutek działania nie jest jednoznaczny, gdy pod uwagę weźmiemy aktualną sytuację rynkową.

W ostatnich latach mogliśmy zaobserwować znaczne zaburzenie popytu i podaży na rynku komputerów osobistych. Po wybuchu pandemii COVID-19 placówki oświatowe i przedsiębiorstwa zdecydowały się na przejście w tryb pracy zdalnej, co naturalnie zwiększyło zainteresowanie zakupem sprzętu komputerowego. Swój udział miała również restrykcyjna polityka Chin w kwestii zwalczania choroby. Ograniczona działalność portów i zakładów produkcyjnych spowodowała zerwanie ciągłości dostaw. Gdy wydawało się, że sytuacja zacznie się stabilizować, graczy zaskoczył nagły wzrost popularności kryptowalut. Górnicy hurtowo kupowali karty graficzne, doprowadzając do ograniczenia dostępności i podniesienia cen. Ten bardzo lukratywny dla producentów okres zakończył się we wrześniu 2022 roku, gdy Ethereum przeszło z modelu proof of work na proof of stake. Niestety, nie przełożyło się to na szczególnie duże promocje w sklepach z elektroniką. Niektórzy gracze zaczęli wówczas twierdzić, iż producenci w sztuczny sposób utrzymują nienaturalnie wysoki poziom cen. Niedawna wypowiedź Lisy Su zdaje się potwierdzać tę teorię, jednak warto przeanalizować ją w kontekście sytuacji rynkowej.

Podczas ostatniej rozmowy z inwestorami Mark Lipacis z Jefferies Group zadał pytanie dotyczące osłabionego popytu wśród konsumentów. Analityka interesował termin, kiedy można spodziewać się wzrostów sprzedaży. Odpowiedź rozbudziła wyobraźnię niejednego gracza. „Uważamy, że pierwszy kwartał 2023 r. będzie zdecydowanie najgorszy, jeżeli chodzi o rynek PC, jednak w drugim kwartale powinniśmy zaobserwować wzrost sprzedaży. W drugiej połowie roku popyt zwyczajowo się poprawia. Jeżeli chodzi o dostawy, to były one niewystarczająco duże w trzecim i czwartym kwartale 2022 r. W pierwszym kwartale br. dostawy również będą mniejsze, ale w ograniczonej skali. Myślę, że da się to wywnioskować z naszej prognozy, która zakłada jednocyfrowy spadek. Za jakiś czas wrócimy do normalności. Chcę przypomnieć, że pierwsza połowa roku to zazwyczaj okres słabszego popytu. Oczekujemy poprawy w drugim kwartale i dalszych wzrostów w drugiej połowie 2023 r.” - stwierdziła Lisa Su, CEO AMD.

Czy AMD celowo ograniczało podaż, aby utrzymać wysokie ceny? Jednoznaczna odpowiedź na to pytanie jest trudna, gdy pod uwagę weźmiemy sytuację rynkową. W grudniu 2022 r., a więc w okresie świątecznym, możliwy był zakup kart graficznych AMD Radeon w stosunkowo atrakcyjnych cenach. Przykładem mogą być np. Radeony RX 6700 XT i RX 6800 XT oferowane poniżej dwóch i trzech tysięcy złotych. Konkurencyjne modele NVIDII kosztowały wówczas co najmniej kilkaset złotych więcej. Należy również pamiętać o atrakcyjnie wycenionych procesorach z serii AMD Ryzen 5000 czy niedawnej przecenie Ryzenów 7000.

Źródło: TechPowerUp, Seeking Alpha