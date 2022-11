Moore Threads MTT S80 - chińska karta graficzna przetestowana. Wydajność na poziomie popularnego GPU od NVIDII

Moore Threads MTT S80 to nowa, chińska karta graficzna dedykowana desktopom, oparta na zaktualizowanej architekturze MUSA z 4096 rdzeniami FP32. Karta ta wyposażona jest w 16 GB pamięci GDDR6 i jest to właściwie pierwsza karta na rynku z interfejsem PCIe Gen5. MTT S80 oficjalnie trafiła dziś do sprzedaży i wygląda na to, że tym samym zniesiono też embargo na recenzje, bowiem w sieci można już natknąć się na pierwsze wyniki testów.

Moore Threads MTT S80 - chińska karta graficzna pracująca na architekturze MUSA cechuje się wydajnością na poziomie popularnego GPU od NVIDII... sprzed paru lat. Mowa o modelu GeForce GTX 1060.

Ze wspomnianych recenzji, przeprowadzonych przez serwisu ITHome, Expreview oraz ZOL Network wynika, że Moore Threads MTT S80 wydajnością odpowiada konstrukcji NVIDIA GeForce GTX 1060, a więc bardzo udanej i popularnej karcie, choć sprzed kilku już lat. MTT S80 obsługuje zarówno DirectX 9 jak i DirectX 11, choć te drugie API nie jest obsługiwane jeszcze w pełni, ze względu na aktywnie wciąż rozwijane oprogramowanie (sterowniki) karty. Tym samym, na tę chwilę MTT S80 obsługuje dość ograniczony zestaw gier, przez co konwencjonalne testy nie są wciąż możliwe do przeprowadzenia.

Musimy więc bazować wyłącznie na wynikach w tytułach takich jak CS:GO, League of Legends, Crossfire, Diablo 3 czy Minecraft. I tak, w pierwszej grze karta generuje ok. 213 FPSów, w kolejnej 144, w Crossfire 180, zaś w Diablo 3 od 90 do 100 FPSów. Wspomniany już Minecraft przyniósł trochę problemów (GPU ma kłopoty z pracą na systemie Windows), stąd wynik oscylował tylko wokół 40-50 klatek na sekundę. Jak już zauważyliśmy, MTT S80 cechuje wydajność na poziomie GeForce'a GTX 1060, jeśli zaś spojrzymy na to z drugiej strony, to model GeForce RTX 3060 jest od MTT S80 o 145% szybszy (jeśli mówimy o wydajności w Full HD).

Jednak dość przeciętna wydajność to niejedyny problem karty. Okazuje się bowiem, że pobór mocy przez MTT S80 w stanie czuwania to aż 144 W. Zaledwie kilka tygodni temu seria kart Intel Arc A była krytykowana za stosunkowo wysoki pobór mocy w trybie bezczynności (ok. 40 W), tymczasem debiutujący niedawno model GeForce RTX 4080 w takich samych warunkach zużywa ok. 13 W. Jeśli zaś chodzi o obciążenie, to MTT S80 osiąga nawet 240 W, ze średnią 210 W.

Źródło: VideoCardz