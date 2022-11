NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU - pierwszy test wydajności w PugetBench wskazuje na poziom RTX 3060 o niskim TGP

Podczas styczniowych targów CES 2023, NVIDIA powinna ujawnić nową generację układów graficznych GeForce RTX 4000 w wersjach przeznaczonych dla notebooków (producent już zapowiedział specjalne wydarzenie, które odbędzie się 3 stycznia). W ciągu nadchodzących miesięcy powinniśmy być świadkami prezentacji szeregu nowych komputerów przenośnych z układami Ada Lovelace. Tymczasem w bazie PudgetBench dość nieoczekiwanie pojawił się... mobilny układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU.

PudgetBench niewiele nam mówi o specyfikacji układu graficznego NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU. Nowy układ z rodziny Ada Lovelace pojawił się w urządzeniu Samsung Galaxy Book Pro, więc z pewnością mowa o energooszczędnej wersji ze stosunkowo niskim TGP. Potwierdzono przede wszystkim zachowanie nazewnictwa (dopisek Laptop GPU, który ma odróżnić mobilne układy GPU od desktopowych wersji). Sam sprzęt dodatkowo otrzymał 14-rdzeniowy procesor Intel Core i7-13700H oraz 16 GB pamięci RAM LPDDR5 6400 MHz.

Jeśli chodzi o wynik wydajności, to nas przede wszystkim interesuje sekcja "GPU Score". Układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU w teście Adobe Premiere Pro (wersja 22.6.2) otrzymał 57,4 punktu, co jest rezultatem wyższym od GeForce RTX 3050 Laptop GPU o 17 do 32 procent (konkretna różnica zależna jest od współczynnika TGP). Rezultat układ Ada Lovelace jest bardzo bliski modelowi GeForce RTX 3060 Laptop GPU, którego TGP wynosi 90 W (ok. 61-62 pkt). Specyfikacja GeForce RTX 4050 Laptop GPU pozostaje obecnie nieznana. Jedyny pewnik to informacja, że model ten wykorzysta rdzeń graficzny Ada AD107.

