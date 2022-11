Test wydajności kart graficznych Call of Duty Modern Warfare II PC - Wymagania sprzętowe nie stawiają na baczność

Chociaż czasy się zmieniają, jednego można być pewnym - kolejnej odsłony Call of Duty w okresie jesienno-zimowym. Activision nie zawiodło również w 2022 roku, dostarczając Call of Duty Modern Warfare II oraz Wrazone 2.0, które powinny usatysfakcjonować miłośników rozgrywki single i multiplayer. Wielka rewolucja technologiczna premierze nie towarzyszyła, bowiem sequel wykorzystuje silnik poprzednio odświeżonego Modern Warfare, a deweloperzy niechętnie dokonują poważniejszych zmian w warstwie wizualnej. Jednak z wieloletniego doświadczenia wiemy doskonale, że stagnacja rzadko dotyczy wymagań sprzętowych, które wzrastają nawet w przypadku regresu w grafice...

Autor: Sebastian Oktaba

Call of Duty: Modern Warfare II jest bezpośrednim sequelem Call of Duty: Modern Warfare wydanego w 2019 roku, jednocześnie będąc swoistym remakem starszej odsłony Call of Duty: Modern Warfare II występującej pod identycznym tytułem. Czego nie rozumiecie? Upraszczając - stworzono cykl zupełnie nowych produkcji, przedstawiających znanych bohaterów w innych okolicznościach, ale wykorzystano wcześniej stosowane nazewnictwo. Istnieją zatem Call of Duty: Modern Warfare 2004/2019 oraz Call of Duty: Modern Warfare II 2009/2022, różniące się przebiegiem kampanii, wieloma rozwiązaniami i oczywiście warstwą audiowizualną. Tegoroczne wcielenie legendarnej serii ponownie przygotowało studio Infinity Ward, sprawujące pieczę nad rozwojem marki od 2003 roku, dlatego otrzymujemy klasyczną pierwszoosobową strzelaninę. Ot, kolejne typowe Call of Duty nastawione na widowiskowość, naćkane przerywnikami filmowymi oraz dynamicznymi sekwencjami. Chyba wszyscy wiemy czego należy się spodziewać.

Jakie są wymagania sprzętowe Call of Duty: Modern Warfare II? Sprawdzimy to dzisiaj na nowej platformie testowej, które żadna konfiguracja nie straszna.

Producent Call of Duty: Modern Warfare II podzielił wymagania sprzęgowe na cztery kategorie, gdzie najsłabsza konfiguracja wygląda bardzo przyziemnie, ale wzbudza uzasadnione kontrowersje. Stawianie AMD Radeon RX 470 obok NVIDIA GeForce GTX 960 wydaje się bowiem niedorzeczne, jednak na takim komputerze możemy oczekiwać 60 klatek na sekundę przy najniższych ustawieniach w 1920x1080. Pozostałe dwie konfiguracje również dotyczą rozdzielczości Full HD, różniąc komponentami wymaganymi kolejno do ustawień Średnich i Ultra. Wskazane zestawy nie wzbudzają większych zastrzeżeń pod względem CPU i GPU, nadal prezentując się całkiem rozsądnie w obliczu dzisiejszych standardów. Dopiero ostatnia konfiguracja przeznaczona do 3840x2160 Ultra wygląda znacznie poważniej, gdzie zalecane jest posiadanie kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 3080 / AMD Radeon 6800 XT doprawionych ośmiordzeniowym procesorem oraz przynajmniej 16 GB pomięci operacyjnej.

Minimum Zalecane Kompetytywne Maksimum Rozdzielczość 1920x1080 1920x1080 1920x1080 3840x2160 Ustawienia Niskie Średnie Ultra Ultra Karta AMD Radeon RX 470 Radeon RX 580 Radeon RX 5700 XT Radeon RX 6800 XT Karta NVIDIA GeForce GTX 960 GeForce GTX 1060 GeForce RTX 3060 Ti GeForce RTX 3080 Procesor AMD Ryzen 3 1200 Ryzen 5 1400 Ryzen 7 1800X Ryzen 9 3900X Procesor Intel Core i5-2500K Core i5-6600K Core i7-8700K Core i9-9900K Pamięć RAM 8 GB 12 GB 16 GB 16 GB Przestrzeń dyskowa 75 GB 75 GB 75 GB 75 GB System Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit

Call of Duty: Modern Warfare II bazuje na silniku poprzednika, wprawdzie mocno zmodyfikowanym i usprawnionym, jednak poziom oprawy graficznej nowych standardów nie wyznacza. Całość domyślnie funkcjonuje wyłącznie pod komendą DirectX 12, wykorzystując oświetlenie PBR (Physically-Based Rendering), efekty wolumetryczne oraz realistycznie odwzorowuje promieniowanie cieplne (noktowizory, celowniki termiczne itp.). Definitywnie zniknął niestety ray-tracing, ostatnio obecny w trzyletnim Call of Duty: Modern Warfare, chociaż dodawał klimatu nocnym misjom i relatywnie niewiele zabierał wydajności. Zadbano natomiast o bogaty pakiet technik związanych z modyfikowaniem wyświetlanego obrazu - NVIDIA DLSS, NVIDIA Image Scaling, Intel XeSS, AMD Fidelity FX oraz AMD FSR (niestety 1.0). Test zostały przeprowadzone na nowej platformie testowej, gotowej na solidnie podkręconego Intel Core i9-13900K i NVIDIA GeForce RTX 4090, która napędza zasilacz FSP Hydro PTM PRO 1200 W.