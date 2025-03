AMD FSR 4 - moderzy znaleźli sposób na uruchomienie techniki w niewspieranych tytułach, ale jest kilka haczyków

Na początku marca 2025 roku, wraz z premierą pierwszych kart graficznych z rodziny Radeon RX 9000, AMD zaprezentowało nową wersję technologii upscalowania obrazu FSR 4, opartą na algorytmach sztucznej inteligencji, która znacząco podnosi jakość obrazu. Choć początkowo zaoferowano obsługę techniki jedynie w 30 tytułach, to moderzy szybko znaleźli sposób na jej implementację w niewspieranych grach, w tym Cyberpunku 2077.

Moderzy znaleźli sposób na uruchomienie techniki AMD FSR 4 w niewspieranych tytułach, nawet tych, które nie obsługują FSR 3.1, takich jak Cyberpunk 2077. Mimo to do skorzystania z tej techniki wciąż wymagane są karty graficzne z rodziny Radeon RX 9000.

AMD FSR 4 zadebiutowało wraz z kartami graficznymi Radeon RX 9070 i Radeon RX 9070 XT, na których wyłącznie można uruchomić tę technikę upscalowania obrazu. Choć początkowo wsparcie otrzymało jedynie 30 tytułów, AMD (podobnie jak NVIDIA) umożliwiło aktualizację wersji FSR do najnowszej w sterownikach, o ile dany tytuł obsługuje FSR 3.1. Jednak na scenę wkroczyli moderzy, którzy znaleźli sposób na obejście tego ograniczenia. Narzędzie OptiScaler, dostępne w repozytorium GitHub, pozwala na zastąpienie istniejących technik, takich jak NVIDIA DLSS, Intel XeSS czy starsze wersje AMD FSR, nowym FSR 4. Warunkiem jest jednak to, aby modyfikowana gra obsługiwała którąś z wymienionych technik.

Moderzy oraz wielu entuzjastów technologii zaprezentowało działanie FSR 4 w grze Cyberpunk 2077 (wideo poniżej), której deweloperzy po wprowadzeniu FSR 3 najprawdopodobniej zaprzestali aktualizacji technik od AMD. Warto jednak zaznaczyć, że funkcja ta wciąż znajduje się w fazie eksperymentalnej, choć już teraz zapewnia widoczne efekty wizualne. Oznacza to jednak ryzyko występowania drobnych artefaktów lub poważniejszych błędów w obrazie. Deweloperzy narzędzia udostępniają listę gier, w których OptiScaler działa w pełni poprawnie, co może pomóc w uniknięciu problemów. Należy jednak pamiętać, że do skorzystania z FSR 4 nadal wymagane są karty graficzne z rodziny Radeon RX 9000 – na to obejścia jeszcze nie znaleziono.

Źródło: VideoCardz, Optiscaler