NVIDIA App dostanie nową funkcję DLSS Override, która pozwoli na obsługę DLSS 4 w nieaktualizowanych przez deweloperów grach

Tuż po konferencji prasowej NVIDII na targach CES 2025 w sieci pojawiły się oficjalne informacje dotyczące implementacji DLSS 4. Samą technikę już szeroko omówiliśmy w poprzednich newsach na PurePC.pl, w tym jej realną jakość na przykładzie Cyberpunka 2077. Jak się jednak okazuje, wśród materiałów zdradzono, że NVIDIA App dostarczy funkcję, która umożliwi uruchomienie najnowszej techniki upscalingu w grach, które od jakiegoś czasu nie miały aktualizowanych bibliotek DLL.

NVIDIA App otrzyma funkcję DLSS Override, która pozwoli na uruchomienie DLSS 4 we wszystkich grach obsługujących wcześniejsze implementacje Deep learning super sampling, w tym nawet tych, które od dawna nie dostają stosownych aktualizacji dla bibliotek DLL.

NVIDIA najprawdopodobniej udostępni funkcję DLSS Override wraz z rynkową premierą kart graficznych GeForce RTX 5000 i najnowszymi sterownikami. Funkcjonalność ta ma umożliwić uruchomienie DLSS 4 w tytułach, które posiadają implementację wcześniejszych wersji DLSS, ale ich biblioteki DLL nie są już aktualizowane przez deweloperów gry. Podobna sytuacja ma dotyczyć Multi Frame Generation, gdzie gra musi mieć zaimplementowaną wcześniejszą wersję generatora klatek. Z poziomu oprogramowania NVIDIA App użytkownik będzie mógł globalnie lub dla danego tytułu wybrać wersję DLSS, a dokładniej biblioteki DLL, które chce wykorzystać. Będzie również możliwość wyboru presetów dla Frame Generation oraz określenia rozdzielczości wejściowej dla DLSS w znanych już wszystkim trybach jakości, w tym DLAA.

Czy funkcjonalność będzie ograniczona tylko do GeForce RTX 5000? Zważywszy na powyższą tabelę, z której dowiadujemy się, że część technik (Ray Reconstruction, Super Resolution i DLSS 4) trafi również na starsze karty graficzne, np. GeForce RTX 2070 Super, to DLSS Override będzie dostępne dla wszystkich kart z rodziny RTX. Warto dodać, że aktualizacja do najnowszej wersji DLSS 4 przede wszystkim zapewni dużo lepszą jakość obrazu oraz mniejsze smużenie, które możecie zobaczyć na własne oczy w tym miejscu. Dodatkowo poprawie powinna ulec wydajność, zwłaszcza w kontekście starszych implementacji, takich jak DLSS 2. Oczywiście cały proces nie jest czymś całkowicie nowym, gdyż już wcześniej można było samemu zaktualizować bibliotekę DLL w grze, dosłownie podmieniając jeden plik. Natomiast wdrożenie tego rozwiązania przez NVIDIA będzie zdecydowanie prostsze dla nietechnicznych osób.

Źródło: NVIDIA