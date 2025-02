NVIDIA App - sprawdzamy co zaoferuje nowa aplikacja dla kart graficznych, która integruje panel ustawień i GeForce Experience

Już od jakiegoś czasu w internecie pojawiały się informacje o planach NVIDIA dotyczących odświeżenia oprogramowania do ustawień sterowników graficznych. Dziś (12 listopada 2024 roku) oficjalnie zadebiutowała nowa aplikacja NVIDIA App, która ma na celu połączenie funkcjonalności panelu sterowania i GeForce Experience w jednym nowoczesnym narzędziu. Przyjrzyjmy się, jak wygląda nowa aplikacja oraz jakie nowe funkcje zostały wprowadzone.

NVIDIA App to nowa aplikacja dla kart graficznych GeForce z serii RTX i GTX, która integruje ze sobą panel ustawień i GeForce Experience. Do dyspozycji gracza oddane zostało m.in. narzędzie do automatycznego OC, nagrywania rozgrywki, monitorowania parametrów PC oraz panel filtrów, w tym RTX HDR.

Aplikacja NVIDIA App oficjalnie debiutuje na komputerach PC, integrując funkcje wysłużonego panelu sterowania oraz GeForce Experience, przy czym jest bardziej dostępna dla użytkownika, ponieważ nie wymaga zakładania konta NVIDIA. Po pobraniu instalatora aplikacja instaluje się na czysto lub zastępuje dotychczasowe oprogramowanie GeForce Experience. Na pierwszy rzut oka NVIDIA App jest rozwinięciem tego programu – szata graficzna pozostała niemal bez zmian, jednak zmieniono ułożenie ikon oraz dodano funkcjonalności z panelu sterowania. Po instalacji użytkownik jest proszony o wybór preferowanego typu sterownika: Game Ready lub NVIDIA Studio oraz wybór opcji: czy chcemy skorzystać z automatycznego optymalizowania ustawień graficznych dla gier wideo - w ten sposób uzyskujemy pełny dostęp do aplikacji.

Pierwsza zakładka "Sterowniki" będzie znajoma wszystkim wcześniejszym użytkownikom GeForce Experience. Zawiera ona informacje o aktualizacji sterowników, bieżącej zainstalowanej wersji oraz dacie jej wydania. Nowością jest dodanie tabelki, w której wymieniono wprowadzone nowości, funkcje, optymalizacje dla konkretnych tytułów oraz rozwiązane problemy. Okno umożliwia także zmianę typu sterownika z Game Ready (przeznaczonego dla graczy) na NVIDIA Studio (zoptymalizowanego pod kątem programów graficznych i oprogramowania AI) lub odwrotnie. W dalszym ciągu jest również dostępna opcja reinstalacji sterownika graficznego.

Zakładka "Grafika" umożliwia automatyczną optymalizację ustawień graficznych dla wybranego tytułu na podstawie posiadanej karty graficznej i rozdzielczości wyświetlanego obrazu. Dodatkowo dostępne są ustawienia globalne, do których wrócimy później. Na poniższej grafice znajduje się przykład dla gry Cyberpunk 2077, zoptymalizowanej dla karty graficznej MSI GeForce RTX 3070 Ti Ventus 3X. Użytkownik może skorzystać z suwaka umożliwiającego wybór między wydajnością gry a jakością obrazu. Program automatycznie dobiera optymalne ustawienia, co pozwala zyskać pewien wgląd w wydajność karty graficznej w danej grze. Należy jednak zauważyć, że algorytmy NVIDIA nie uwzględniają technik konkurencji, takich jak AMD FidelityFX Super Resolution 3 (FSR 3) i Intel Xe Super Sampling 1.3 (XeSS 1.3).

W zakładce ustawień globalnych znajdziemy kilka opcji z panelu sterowania NVIDIA. Możemy między innymi zmienić ustawienia zarządzania energią, włączyć tryb niskiego opóźnienia (NVIDIA Reflex), dostosować opcje związane z technologią G-Sync, zwiększyć rozmiar bufora danych dla jednostek cieniujących, ustawić limit generowanych klatek oraz wyłączyć synchronizację pionową. Każda opcja jest szczegółowo opisana po kliknięciu szarego wykrzyknika, który pojawia się po najechaniu na nią, a także zawiera przykłady zastosowania. Nowością w tym panelu są funkcje "Dynamiczne nasycenie RTX" i "RTX HDR". Dynamiczne nasycenie RTX to filtr wspomagany przez AI dla obrazu HDR, który balansuje kolory i zapewnia większą wyrazistość obrazu. RTX HDR to funkcja automatycznego HDR dla gier, które standardowo go nie obsługują. Opcje te można dostosować w oknie filtrów w nakładce w grze.

Zakładka „System” umożliwia przegląd podzespołów i konfiguracji komputera oraz szybki dostęp do bardziej zaawansowanych ustawień w starszym panelu sterowania, który nadal pozostaje dostępny. Możemy wejść również w zakładkę monitor, która pokazuje opcje związane z naszym wyświetlaczem oraz funkcje dotyczące odtwarzania wideo w przeglądarce i nagrywania rozgrywki. Znajdziemy tu także funkcję automatycznego overclockingu karty graficznej. Za pomocą suwaków możemy ustawić procentowe limity napięcia, mocy oraz temperatury karty graficznej. Proces ten trwa około 20 minut i w moim przypadku podkręcił MSI GeForce RTX 3070 Ti Ventus 3X o 84 MHz na rdzeniu oraz 200 MHz na pamięci VRAM. Okazały się to stabilne ustawienia, choć pamięć VRAM mogłaby być dodatkowo podkręcona o kolejne 300 MHz.

Zakładka „Zrealizuj” umożliwia użycie kodu promocyjnego dołączonego do karty graficznej przy zakupie. W zakładce „Ustawienia” znajdziemy opcje konfiguracji samej aplikacji, takie jak wybór języka, skrótu klawiszowego dla nakładki w grze oraz możliwość wyłączenia: filtrów w grach, optymalizacji ustawień gier, wysyłania diagnostyki błędów oraz powiadomień o aktualizacjach sterowników i nagród. Przejdźmy do nakładki w grze, którą uruchamiamy skrótem ALT+U. Nakładka oferuje różne zakładki: galeria z zapisanymi zrzutami ekranu, narzędzie do nagrywania rozgrywki, powtórek i zrzutów ekranu, tryb zdjęć (jeśli gra go obsługuje), menu filtrów, opcje mikrofonu oraz statystyki wydajności, parametrów procesora i karty graficznej.

Każda zakładka to rozbudowane menu opcji dla danej funkcji. Większość z nich nie uległa większym zmianom względem tego, co znamy z GeForce Experience. Na uwagę zasługuje jednak rozbudowane menu statystyczne, które teraz wyświetla znacznie więcej parametrów i umożliwia łatwe dostosowanie lokalizacji okna, przezroczystości tła oraz koloru i wielkości napisów. Nakładka umożliwia również rejestrowanie statystyk w czasie. Mamy także dostęp do analiz związanych z działaniem funkcji NVIDIA Reflex, a więc opóźnień w wyświetlanym obrazie.

Podsumowując, aplikacja nie jest całkowicie nowym rozwiązaniem, lecz rozwinięciem GeForce Experience o dodatkowe funkcje oraz integrację z panelem sterowania. Na chwilę obecną przeniesiono najważniejsze opcje, choć brakuje ustawień dla technologii takich jak PhysX, zapomnianego na rynku konsumenckim SLI oraz kilku drobniejszych opcji z globalnych ustawień grafiki. Dodano jednak nowości, takie jak RTX HDR, automatyczny overclocking oraz rozbudowaną nakładkę ze statystykami PC. NVIDIA App pobierzecie z tego miejsca.

Źródło: NVIDIA