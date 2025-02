NVIDIA GeForce NOW z miesięcznym limitem godzin rozgrywki dla abonentów. Są jednak też pozytywne zmiany w usłudze

NVIDIA GeForce NOW to prawdopodobnie najpopularniejsza usługa streamingująca gry z chmury. Praktycznie od samego początku oferuje opcję darmowego grania, jednak osoby opłacające subskrypcje otrzymują dostęp do szeregu benefitów. Niestety od przyszłego roku będą musiały one mierzyć się także dodatkowym ograniczeniem dotyczącym liczby godzin rozgrywki w miesiącu. W zamian NVIDIA ulepszyła możliwości oferowane przez plan Performance.

Nowi abonenci usługi NVIDIA GeForce NOW będą mogli od przyszłego roku grać tylko przez 100 godzin miesięcznie. Plan Performance wzbogacił się jednak między innymi o możliwość zapisywania ustawień graficznych.

Utrzymanie infrastruktury serwerowej, umożliwiającej rozgrywkę w nowe tytuły za pośrednictwem chmury, nie jest tanie. Nie wiemy, jak wygląda rentowność GeForce NOW, pewne jest jednak, że usługę NVIDII czekają w 2025 roku zmiany. Abonamenty Performance oraz Ultimate zostaną dodatkowo ograniczone poprzez wprowadzenie 100-godzinnego limitu rozgrywki na miesiąc. Osoby, które go osiągną otrzymają możliwość wykupienia dodatkowych godzin dostępu do usługi. Każde 15 godzin ponad limit będzie kosztowało 2,99 dolara w abonamencie Performance i 5,99 dolara w abonamencie Ultimate. Nie wiemy jeszcze, jakie będą ceny tych opcji w Polsce. Oczywiście dostępne będzie monitorowanie czasu gry, a NVIDIA przekonuje, że nowe ograniczenia dotkną jedynie około 6% użytkowników. Dodatkowo wszystkie aktualnie wykupione subskrypcje pozwolą na nieograniczony czas gry do 1 stycznia 2026 roku.

NVIDIA chce także w inny sposób złagodzić nowe restrykcje. Wprowadzono bowiem ulepszenia planu Performance. Możliwe jest teraz zwiększenie maksymalnej rozdzielczości strumieniowanej rozgrywki z 1080p do 1440p. Z tej zmiany ucieszą się oczywiście przede wszystkim osoby, które posiadają monitory obsługujące tak wysoką rozdzielczość. Wprowadzono jednak także wsparcie dla monitorów ultrawide, co było do tej pory zarezerwowane wyłącznie dla subskrypcji Ultimate. Wszystkim użytkownikom spodoba się z kolei na pewno możliwość zapisywania ustawień graficznych w grach, w tym parametrów z kategorii RTX. Takiej możliwości subskrybenci Performance do tej pory nie mieli. Choć zatem NVIDIA wprowadza nowe ograniczenie dla stosunkowo niewielkiej grupy osób, to znacznie więcej będzie tych, którzy skorzystają na nowych funkcjach subskrypcji Performance.

