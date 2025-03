NVIDIA uruchomiła serwer usługi GeForce NOW w Warszawie. To oznacza szereg korzyści dla polskich graczy

Kiedyś jedynie posiadacze mocarnych i nowoczesnych kart graficznych mogli myśleć o wirtualnej rozgrywce na najwyższym poziomie. Z biegiem lat jednak okazało się, że można również grać za pośrednictwem usług chmurowych. Jedną z nich jest GeForce NOW od NVIDII, która z biegiem lat staje się coraz lepsza i bardziej popularna. Dla rodzimych subskrybentów tej usługi mamy właśnie świetną wiadomość. Szykujcie się na krótsze kolejki!

Warszawski serwer GeForce NOW zwiastuje jeszcze mniejsze opóźnienia w rozgrywce, ale także o wiele krótsze kolejki i jeszcze bardziej bezproblemowy dostęp do usługi.

Podczas targów Gamescom 2024 ujawniono, że firma NVIDIA uruchomiła serwer usługi GeForce NOW w Warszawie. Od teraz użytkownicy łączący się z chmurą mogą zrobić to przez infrastrukturę działającą w stolicy Polski. To oczywiście nie tylko duży zaszczyt, ale również szereg ogromnych korzyści dla rodzimych graczy. Jak można się domyślić, to zwiastuje jeszcze mniejsze opóźnienia w rozgrywce, ale także o wiele krótsze kolejki i jeszcze bardziej bezproblemowy dostęp do usługi.

Serwer działa w klasie GeForce RTX 4080, a zatem gracze mają prawo oczekiwać niezawodności i najwyższej jakości rozgrywki. Stany serwerów GeForce NOW można monitorować na tej stronie (warszawski jest oznaczony jako EU East). Nie ulega zatem wątpliwości, że osoby rozważające subskrypcję usługi NVIDII właśnie otrzymali kolejny argument. Biblioteka GeForce NOW liczy już ponad 2000 gier. Najnowszymi tytułami, które zadebiutowały w tym tygodniu są Black Myth: Wukong i wersja demo Final Fantasy XVI. Od najbliższego czwartku dostępna będzie w usłudze funkcja automatycznego logowania do platformy Xbox. Aktualny cennik znajduje się poniżej.

Źródło: NVIDIA