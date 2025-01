Xbox doczekał się integracji z NVIDIA GeForce NOW. Użytkownicy mogą korzystać z dwóch usług streamingowych

Wydaje się, że znaczący wzrost popularności usług grania w chmurze nastąpi dopiero w przyszłości. Jeśli ceny sprzętu komputerowego nadal będą szybko pięły się w górę, to może być to realna alternatywa dla wielu graczy. W tego typu rozwiązania mocno wierzy także firma Microsoft. W jej ofercie znajduje się od pewnego czasu usługa Xbox Cloud Gaming, na tym jednak nie koniec. Platforma Xbox została bowiem zintegrowana z NVIDIA GeForce NOW.

Posiadacze wybranych gier na platformie Xbox mogą korzystać usługi streamingowej NVIDIA GeForce NOW. W ocenie wielu graczy oferuje ona lepszą jakość niż Xbox Cloud Gaming.

Dostęp do streamingu za pomocą usługi NVIDII mają nie tylko posiadacze gier zakupionych za pośrednictwem Microsoft Store, ale także wszyscy subskrybenci Game Pass. Przy próbie uruchomienia funkcji, użytkownicy Xboksa mogą wybrać, którą platformę streamingową preferują. Warto zaznaczyć, że GeForce NOW jest powszechnie uważane za usługę oferującą zauważalnie lepszą jakość niż Xbox Cloud Gaming. Chodzi tu nie tylko o jakość wyświetlanego obrazu, ale także niższe opóźnienia, których występowania nie da się na razie całkowicie uniknąć. Przypomnijmy, że usługa Microsoftu oferuje maksymalną rozdzielczość 1080p i 60 FPS-ów. Pakiet Ultimate w GeForce NOW to zaś nawet 4K i 240 FPS-ów.

Oczywiście wykupienie Game Pass nie da automatycznie dostępu do płatnego wariantu GeForce NOW, a jedynie do opcji podstawowej z licznymi ograniczeniami. Osoby chcące skorzystać z wariantu premium usługi NVIDII będą musiały wykupić odpowiedni pakiet. Warto odnotować, że obowiązuje aktualnie promocja na abonament GeForce NOW. Koszt pakietu Priority to teraz zaledwie 27 zł miesięcznie. Za pakiet Ultimate należy zapłacić z kolei 54,50 zł miesięcznie. Zniżka wynosi zatem w obu przypadkach 50%. Warto odnotować, że streaming gier Microsoftu za pomocą GeForce NOW jest też możliwy w przypadku posiadania wspieranej gry na Steamie.

Starting today, we’ve enabled GeForce NOW integration which allows you to launch supported games on GeForce NOW via https://t.co/Nf3xumC9vw game pages: https://t.co/rNVwXNU6gw pic.twitter.com/TBrfsiDoCe — Xbox (@Xbox) July 17, 2024

Źródło: Microsoft, Tom's Hardware