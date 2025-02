NVIDIA koncentruje się na produkcji układów Blackwell. Modele GeForce RTX 40 zeszły już na dalszy plan

Karty graficzne GeForce RTX 40 są oferowane od wielu miesięcy, ale wszystko wskazuje na to, że ich cykl życia niebawem wejdzie w ostatnią fazę. Wiemy bowiem, że NVIDIA szykuje się do hucznej premiery modeli GeForce RTX 50. Mało tego, pojawiały się doniesienia, że niektóre modele Ada Lovelace nie są już produkowane i stają się coraz trudniej dostępne. Wydaje się, że lada moment w sprzedaży pozostaną tylko wybrane układy z tej serii.

NVIDIA skupia się już na masowej produkcji układów Blackwell. Zachowano jeszcze tylko linię produkcyjną rdzeni AD107 dla najsłabszych GPU opartych na architekturze Ada Lovelace.

Według serwisu Chinese Board Channels NVIDIA nadała teraz priorytet wszystkim swoim liniom produkcyjnym, w których wytwarzane są procesory graficzne Blackwell dla konsumenckich kart graficznych GeForce RTX 50. Raport potwierdza, że Zieloni mają wydać swoje pierwsze nowe jednostki już w styczniu 2025 r. i będą to modele GeForce RTX 5090 oraz RTX 5080. Ponadto Igor'sLAB donosi, że niektórzy partnerzy otrzymali już pierwsze prawdziwe próbki inżynieryjne, dzięki czemu "mieli już co lutować i testować". Na podstawie wszystkich dotychczasowych doniesień liczymy na to, że do końca pierwszego kwartału przyszłego roku w ręce graczy trafią również układy GeForce RTX 5070 i RTX 5060 (Ti).

Już w ostatnich miesiącach pojawiało się wiele doniesień ws. ograniczania produkcji dotychczas wydanych GeForce'ów, dlatego nie będzie zaskoczeniem wiadomość, że NVIDIA rzekomo już całkowicie wycofała linię produkcyjną AD106. Jak na razie zachowano jeszcze tylko linię dla rdzeni AD107 dla najsłabszych GPU opartych na architekturze Ada Lovelace (w tym jednostek mobilnych). To może oznaczać, że w najbliższych miesiącach jedynie najtańsze karty graficzne GeForce RTX 40 będą możliwe do nabycia, natomiast mocniejsze warianty będą płynnie zastępowane przez nadchodzące Blackwelle.

