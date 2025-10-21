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Start Aktualności Karty graficzne

Karta graficzna NVIDIA RTX PRO 5000 zaoferuje 72 GB VRAM dla rynku profesjonalnego. Odświeżony Blackwell z obsługą DLSS 4

Natan Faleńczyk | 21-10-2025 14:30 |

Karta graficzna NVIDIA RTX PRO 5000 zaoferuje 72 GB VRAM dla rynku profesjonalnego. Odświeżony Blackwell z obsługą DLSS 4Firma NVIDIA ma w swojej ofercie zarówno karty graficzne skierowane w stronę graczy i użytkowników domowych, jak i warianty przeznaczone do bardziej profesjonalnych, a zarazem biznesowych zastosowań. Do tej drugiej kategorii zalicza się seria RTX PRO, do której właśnie dołączył nowy, a zasadniczo to odświeżony model RTX PRO 5000. Wyróżnia się on zastosowaniem większej pojemności pamięci VRAM w standardzie GDDR7, acz w innych kwestiach nie różni się za bardzo od poprzednika.

NVIDIA wprowadziła do swojego portfolio odświeżony model karty graficznej RTX PRO 5000, który wyposażono w większą pojemność pamięci VRAM. Pod innymi względami nie różni się prawie wcale od dotychczasowej odsłony.

Karta graficzna NVIDIA RTX PRO 5000 zaoferuje 72 GB VRAM dla rynku profesjonalnego. Odświeżony Blackwell z obsługą DLSS 4 [1]

NVIDIA RTX PRO 6000, RTX PRO 6000 Max-Q, RTX PRO 5000, RTX PRO 4500 oraz RTX PRO 4000 - Profesjonalne karty graficzne Blackwell

NVIDIA RTX PRO 5000 to karta graficzna opierająca się na architekturze Blackwell, która od teraz występuje także w edycji z 72 GB pamięci we wspomnianym standardzie GDDR7. Ma ona całkiem solidne parametry, dzięki czemu może być wykorzystywana do wymagających symulacji, produkcji wideo, czy też zaawansowanego modelowania 3D. Oczywiście spora część osób użyje zapewne tego modelu również do obsługi różnych rozwiązań z segmentu sztucznej inteligencji, choć w tym przypadku warto mieć na uwadze, że technologia ta w dużym stopniu rozwija się bez poszanowania praw autorskich.

  NVIDIA RTX PRO 5000 NVIDIA RTX PRO 5000 72 GB
Architektura Blackwell
Rdzenie CUDA 14080
Rdzenie Tensor 5. generacja (obsługa FP4)
Rdzenie do RT 4. generacja
Wydajność AI 2064 TOPS
Pojedyncza precyzja 65 TFLOPS
Wydajność rdzeni RT 196 TFLOPS
Pamięć 48 GB GDDR7 z ECC 72 GB GDDR7 z ECC
Szyna danych 512-bit
Przepustowość pamięci 1344 GB/s
Interfejs PCIe 5.0 x16
Złącza wideo 4 x DisplayPort 2.1b
Jednocześnie połączone ekrany (max.) 4 x 4096 x 2160 px przy 120 Hz
4 x 5120 x 2880 przy 60 Hz
2 x 7680 x 4320 px przy 60 Hz
Silniki wideo 3 x NVENC (9. generacja)
3 x NVDEC (6. generacja)
Wsparcie dla MIG do 2 x 24 GB
do 1 x 48 GB		 do 2 x 36 GB
do 1 x 72 GB
Pobór mocy TBP: 300 W
Złącze zasilania 1 x PCIe EM5 16-pin
Chłodzenie Aktywne
Format 4,4 x 10,5", dwa sloty
Interfejsy API DirectX 12, Shader Model 6.6, OpenGL 4.6, Vulkan 1.3, CUDA 12.8, OpenCL 3.0, DirectCompute
DLSS DLSS 4 + Multi Frame Generation

NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell - Informacje o specyfikacji flagowej, profesjonalnej karty graficznej nowej generacji

Omawiany model ma na pokładzie rdzenie Tensor 5. generacji, które obsługują obliczenia FP4, a także rdzenie do obsługi śledzenia promieni (ang. Ray Tracing) 4. generacji, które z kolei celują w obsługę rozwiązania RTX Mega Geometry. Nie zabrakło wsparcia dla silników NVENC i NVDEC (te odpowiadają analogicznie za kodowanie i dekodowanie wideo), czy też technologii Multi-Instance GPU (MIG), która "umożliwia stworzenie dwóch w pełni izolowanych instacji" - każda z nich ma swoje zasoby, takie jak pamięć podręczna, pamieć VRAM, czy też rdzenie obliczeniowe. W tym ostatnim przypadku (MIG) odświeżona karta graficzna pozwala na alokację większej ilości pamięci VRAM, co jest trochę oczywiste. Całość działa na 512-bitowej szynie danych, a na wyposażeniu ma cztery złącza DisplayPort 2.1b. Nie podano ceny nowego wariantu, zaś "starszy" (48 GB) kosztuje w Polsce trochę powyżej 20 tys. złotych (np. w sklepie smicro.pl). Oficjalną stronę z omówieniem nowości znajdziemy POD TYM ADRESEM.

Karta graficzna NVIDIA RTX PRO 5000 zaoferuje 72 GB VRAM dla rynku profesjonalnego. Odświeżony Blackwell z obsługą DLSS 4 [2]

Źródło: VideoCardz, NVIDIA
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