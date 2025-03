Konsola PlayStation 5 Pro w przyszłym roku otrzyma technikę skalowania, działającą na zasadzie AMD FSR 4

Wraz z prezentacją kart graficznych AMD Radeon RX 9070 XT oraz Radeon RX 9070, opartych na architekturze RDNA 4, producent omówił także szczegóły działania skalowania FSR 4, które wykorzystuje (po raz pierwszy u AMD) uczenie maszynowe oraz dedykowane jednostki AI, przeprojektowane z myślą o RDNA 4. Oprócz nowych kart graficznych, beneficjentem technologii FSR 4 stanie się konsola PlayStation 5 Pro, choć na faktyczną obsługę jeszcze dość długo poczekamy.

Mark Cerny w wywiadzie dla Digital Foundry, potwierdził że w 2026 roku konsola PlayStation 5 Pro otrzyma nową technikę skalowania, która zastąpi PSSR i będzie rozwiązaniem zbliżonym technicznie do AMD FSR 4.

Jakiś czas temu ogłoszono, że technika AMD FSR 4 została przygotowana we współpracy z firmą Sony, jako część prac nad tak zwanym Projektem Ametyst. Wygląda na to, że z owej kooperacji będzie czerpać także sama konsola PlayStation 5 Pro, choć na końcowe efekty poczekamy aż do 2026 roku. Mark Cerny, w wywiadzie z redakcją Digital Foundry, potwierdził bowiem, że w przyszłym roku skalowanie działające na podobnej zasadzie co AMD FSR 4 pojawi się na najmocniejszej konsoli Sony. Przypominamy, że układ graficzny tam umieszczony jest hybrydą, łączącą w sobie rozwiązania RDNA 3 (rasteryzacja) oraz RDNA 4 (Ray Tracing oraz jednostki AI do celów uczenia maszynowego), tym samym sprzęt oferuje odpowiednie możliwości, by skorzystać z tego typu rozwiązania.

Rozwiązanie, które ma przypominać w swoim działaniu AMD FSR 4 (bądź będzie w jakimś stopniu jego niestandardową implementacją), zastąpi jednocześnie dotychczasową technikę PSSR, która stosowana jest w PlayStation 5 Pro. Mark Cerny ocenia to jako ewolucję pierwotnej metody. W tym roku, Sony skupia się na współpracy z producentami gier w celu jak najlepszej implementacji najnowszych wersji PSSR w grach natywnie wspierających konsolę PS5 Pro. Czy rozwiązanie, będące czymś na wzór AMD FSR 4, okaże się dużo lepszym wyborem, przekonamy się w 2026 roku. Kto wie, może za rok będzie w końcu powód, by kupić tę konsolę.

