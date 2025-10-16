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Exodus - RPG SF od twórców Mass Effect na wielką skalę z nowymi informacjami. Broń, moralne wybory, inspiracje i ujęcia z gry

Szymon Góraj | 16-10-2025 10:00 |

Exodus - RPG SF od twórców Mass Effect na wielką skalę z nowymi informacjami. Broń, moralne wybory, inspiracje i ujęcia z gryBiorąc pod uwagę rozliczne problemy BioWare i wątpliwej jakości projekty z ostatnich lat, szanse na to, że nowa część Mass Effect (zakładając, że w końcu się pojawi) nie zawiedzie, nie są zbyt wysokie. Ale to nie sprawia, że należy porzucić wszelkie nadzieje na udane SF na wielką skalę. Tak się składa, że weterani gatunku z Archetype Entertainment pracują nad czymś naprawdę obiecującym. Exodus jest regularnie przez nich omawiany, a to kolejny materiał.

Exodus otrzymał nowe, wyczerpujące Q&A, gdzie twórcy skupiają się między innymi na inspiracjach, pewnych mechanikach, czy etycznych decyzjach. Udostępniono przy tym kilka screenshotów, tytuł pojawił się również w sklepach na najważniejszych platformach.

Exodus - RPG SF od twórców Mass Effect na wielką skalę z nowymi informacjami. Broń, moralne wybory, inspiracje i ujęcia z gry [1]

Exodus - twórcy potencjalnego następcy Mass Effect odpowiadają na kolejne pytania. Rola gracza, podróże kosmiczne i inne

Tym razem jeden z założycieli Archetype Entertainment Chad Robertson rozmawiał o przygotowywanej grze wraz z reżyserem Chrisem Kingiem. Jak oczywiście można było się domyślić, Exodus czerpie wzorce z serii Mass Effect, ale i chociażby Horizonów - choć warto zaznaczyć, że w tym drugim przypadku chodzi przede wszystkim o taktyczne podejście do wrogów, analizowanie ich słabych stron i dobieranie na tej podstawie odpowiednich narzędzi - czy Metroid Prime. Ważnym punktem będzie eksploracja rozległych terenów na poszczególnych planetach. Część obszarów będzie tymczasowo niedostępna, przynajmniej dopóki nie znajdziemy odpowiednich narzędzi od zaawansowanych cywilizacji Celestiali. A tych znajdziemy w nadmiarze, tak by podróżnicy mieli jak najwięcej możliwości. Na razie nie podzielono się zbyt wieloma szczegółami, aczkolwiek wymieniono Recycler, broń przetwarzającą zasoby na amunicję, potrafiącą również zmieniać kształty.

Exodus - twórcy Mass Effect opowiadają o postaci gracza, Podróżnikach, przedstawionym świecie i zagrożeniach

Dużym atutem Exodusa ma także być spora dowolność, jeżeli chodzi o wykonanie misji, dzięki czemu gracze będą mogli dzielić się zupełnie innymi doświadczeniami po przejściu tych samych fragmentów - czy to pod względem brutalnej siły, czy skradankowych elementów. Jednym z głównych motywów gry ma być podążanie za artefaktami Celestiali - antycznych z naszej perspektywy istot, niegdysiejszych ludzi, których społeczność ewoluowała na przestrzeni tysięcy lat. Bardzo ważną kwestią będzie to, jak użyjemy naszych zdobyczy, związane z nimi będą różne niełatwe moralne decyzje (np. sprawę utrudnić może sam fakt, iż artefakt w jakiś sposób urąga aktualnym zwyczajom społeczności, w której znajduje się gracz).

Exodus - RPG SF od twórców Mass Effect na wielką skalę z nowymi informacjami. Broń, moralne wybory, inspiracje i ujęcia z gry [2]

Exodus - RPG SF od twórców Mass Effect na wielką skalę z nowymi informacjami. Broń, moralne wybory, inspiracje i ujęcia z gry [3]

Exodus z pierwszym trailerem pokazującym fragmenty rozgrywki. Czuć inspirację serią Mass Effect w niemal każdym aspekcie

W międzyczasie postać głównego bohatera krok po kroku odkrywa znaczenie swoich niestandardowych umiejętności. Z początku zawalczymy z bardziej typowymi przeciwnikami, w tym członkami wrogich ludzkich frakcji. Pojawiać się będą konstrukty Celestiali - roboty chroniące technologie swych panów. Im dalej w przestrzeń kosmiczną, tym bardziej niebezpieczni będą przeciwnicy. Zaczniemy odkrywać jedną z większych tajemnic Exodusa, czyli wspominane w poprzednich materiałach zjawisko The Rot. To swoista zaraza wyniszczająca planety, śmiertelnie groźna dla ludzkości i nie tylko, bo nawet lwia część naszych wrogów musi na nią uważać. Fani misji pobocznych mogą zacierać ręce, mają one bowiem stanowić bardzo ważny punkt w narracji. Czy to do rozwinięcia więzi z towarzyszem, poznania lore świata, czy po prostu rozwinięcia jakiejś broni. Na koniec deweloperzy powiadomili nas, że można już umieścić Exodus na swojej liście życzeń. Znajduje się już na Steamie, Epic Games Store, PlayStation Store oraz w sklepie Xbox. Można też rzucić okiem na sporo screenshotów z gry.

Exodus - RPG SF od twórców Mass Effect na wielką skalę z nowymi informacjami. Broń, moralne wybory, inspiracje i ujęcia z gry [4]

Exodus - RPG SF od twórców Mass Effect na wielką skalę z nowymi informacjami. Broń, moralne wybory, inspiracje i ujęcia z gry [5]

Exodus - RPG SF od twórców Mass Effect na wielką skalę z nowymi informacjami. Broń, moralne wybory, inspiracje i ujęcia z gry [6]

Exodus - RPG SF od twórców Mass Effect na wielką skalę z nowymi informacjami. Broń, moralne wybory, inspiracje i ujęcia z gry [7]

Źródło: EXODUS (Youtube), DSOGaming
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