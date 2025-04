The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered debiutuje na rynku. Już od dzisiaj gracze mogą zagrać w odświeżoną wersję gry

Od wielu miesięcy w sieci pojawiały się mniej lub bardziej prawdopodobne informacje na temat odświeżenia jednej z klasycznych gier Bethesdy - The Elder Scrolls IV: Oblivion. W ostatnich tygodniach najczęściej o odświeżeniu mówiło się w kontekście pełnoprawnego remake'u, jednak finalnie Bethesda potwierdziła, iż mowa o remasterze. Z jednej strony mogło to być rozczarowujące dla części graczy, wszak wiemy doskonale, jak wydawcy traktują dzisiaj tego typu odświeżenia. Tymczasem jesteśmy już po oficjalnej zapowiedzi i co ciekawe, zremasterowane wydanie Obliviona wygląda bardziej niż solidnie i paradoksalnie przypomina właśnie remake. Chętni mogą sprawdzić tytuł już dzisiaj.

Zgodnie z oczekiwaniami, Bethesda oficjalnie zaprezentowała grę The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, za które odpowiada w głównej mierze studio Virtuos. Cała zawartość gry została przeniesiona na silnik Unreal Engine 5. Produkcję można już kupić na PC (Microsoft Store, Steam), PlayStation 5 oraz Xbox Series. Jest także dostępna w Game Passie.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered już jest dostępny na rynku - grę można zakupić na PC (Microsoft Store, Steam), PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S. Produkcja trafiła także do usługi PC Game Pass oraz Xbox Game Pass Ultimate. Za przygotowanie odświeżonej wersji Obliviona odpowiada studio Virtuos, pod czujnym okiem Bethesda Game Studios. Twórcom zależało, aby zachować ducha oryginalnej produkcji, ale jednocześnie by dostosować niektóre z mechanik oraz oprawę graficzną pod dzisiejsze standardy. Cała zawartość gry została zremasterowana z użyciem silnika Unreal Engine 5. Przerobiono całkowicie system oświetlenia, teraz w czasie rzeczywistym, dzięki czemu wprowadzono dokładniejszą interakcję światła z otoczeniem, oferując w ten sposób bardziej realistyczne efekty pogodowe. Zrekonstruowano wygląd postaci, ulepszając ich podstawowe siatki, a w połączeniu z implementacją nowego systemu synchronizacji ust, NPC-e cechują się teraz ulepszonymi dialogami, w dużej mierze bazując teraz na bardziej złożonych wypowiedziach. Więcej detali w wyglądzie pozwoliło z kolei wprowadzić większą ekspresyjność i dotyczy to nie tylko ludzi, ale również Khajiitów czy Argonianów.

Minimalna konfiguracja Zalecana konfiguracja Procesor AMD AMD Ryzen 5 2600X AMD Ryzen 5 3600X Procesor Intel Intel Core i7-6800K Intel Core i5-10600K Karta graficzna AMD AMD Radeon RX 5700 AMD Radeon RX 6800 XT Karta graficzna NVIDIA NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti NVIDIA GeForce RTX 2080 Pamięć RAM 16 GB 32 GB Miejsce na dysku 125 GB 125 GB Biblioteki DirectX 12 DirectX 12 System Windows 10 64-bit lub nowszy Windows 10 64-bit lub nowszy

Ulepszeniu uległy także mechaniki walki czy poruszania się. W przypadku tego ostatniego, dodano chociażby sprint. W kontekście walki, dodano efekty dźwiękowe oraz rozszerzono efekty wizualne, a także dodano reakcje na uderzenia, dzięki czemu walka ma zyskać nieco na dynamiczności. Od podstaw zaprojektowano również animacje poruszania się w trakcie starć z przeciwnikami. Poprawiono także samo poruszanie się w trybach FPP oraz TPP, by Oblivion Remastered pod tym względem przypominał bardziej Starfielda. System awansowania postaci także został przebudowany, czerpiąc nie tylko z oryginalnego Obliviona, ale także Skyrima. Mnóstwo zmian zobaczymy także w samej warstwie wizualnej, bowiem cała mapa została przygotowana praktycznie od podstaw - wszystko co widoczne będzie w polu widzenia gracza, zostało wizualnie dostosowane do tego, co gry RPG oferują dzisiaj. Oglądając poniższy zwiastun można przez moment pomyśleć, że faktycznie odmieniony Oblivion to bardziej remake niż remaster. Przynajmniej gra faktycznie wygląda na przebudowaną, czego nie można raczej powiedzieć o niektórych remasterach od Sony... Powyżej jeszcze możecie spojrzeć na oficjalne wymagania sprzętowe. Biorąc pod uwagę, że mowa o remasterze blisko 20-letniej gry, te nie należą do przesadnie niskich. W zalecanych konfiguracjach twórcy rekomendują chociażby wciąż solidnego GeForce RTX 2080 czy 32 GB RAM. Sama gra również dość mocno przytyła i teraz waży nie kilka GB, a aż 125 GB.

W przypadku zakupu gry, cena produkcji wszędzie jest w zasadzie taka sama. Podstawowe wydanie The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered wyceniono na 249 zł (249,99 zł na Microsoft Store) i zawiera zarówno podstawkę jak również dodatki w postaci Knights of the Nine oraz Shivering Isles. Oczywiście nie brakuje także kosmetycznych DLC, w tym także (nie)sławnej zbroi dla konia. Nieco drożej bo za 295 zł (294,99 zł na Microsoft Store) kupicie wydanie Deluxe Edition, zawierające paczkę dodatkowych zadań oraz aplikację z dostępem do cyfrowego albumu oraz ścieżki dźwiękowej.

Źródło: Bethesda