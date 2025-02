Skyblivion - Oblivion na silniku Skyrima z 40-minutowym gameplayem i komentarzem od twórców

Gdybyśmy mieli wymienić gry, które otrzymały największą liczbę modów, bez wątpienia w czołówce znalazłyby się pozycje z serii The Elder Scrolls. A jako że na razie do TES VI jest bardzo daleko, fanom tym bardziej pozostaje jedynie powracanie do klasyków bądź wyszukiwanie co ciekawszych wariacji. Spore emocje wzbudza powrót Obliviona odzianego w szaty Skyrima, który najprawdopodobniej powinien ujrzeć światło dzienne jeszcze w tym roku.

Skyblivion otrzymał trwający 40 minut materiał, w którym możemy przyjrzeć się paru questom i mechanikom, jak również usłyszeć odpowiedzi od osób odpowiedzialnych za ambitne przedsięwzięcie.

Od jakiegoś czasu po sieci krążą wieści o możliwości wprowadzenia odświeżonej wersji The Elder Scrolls IV: Oblivion, ale dla wielu co najmniej równie intrygująco brzmi perspektywa Skybliviona. Pod koniec ubiegłego weekendu twórcy modyfikacji pojawili się z dłuższą transmisją, w trakcie której odpowiedzieli na sporo ciekawych pytań. Do najciekawszych zagadnień należy na pewno perspektywa zbalansowania progresji - tak, aby punkty były przyznawane na podobnej zasadzie do Fallouta. Pozwoli to uniknąć sytuacji z Obliviona, gdzie na pewnym etapie rozgrywki okazuje się, że postać zostaje niewystarczająco zoptymalizowana, padając tym samym ofiarą wrogów umacnianych przez level scaling - jeden z bardziej znienawidzonych elementów gry. Ponadto każda odmiana przeciwników będzie znajdowała się na nieco innym power levelu, co powinno zrównoważyć kłopotliwe czynniki znane z klasycznej pozycji z 2006 roku.

Co więcej, możemy liczyć na zróżnicowane grupy oponentów. Przykładowo, pewne postacie - na czele z bossami, czy unikalnymi przeciwnikami - mają zostać zmodyfikowane tak, by ich poziom siły oddawał sprawiedliwość temu, jak są postrzegane przez fabułę. Znacząco poprawiony będzie interfejs, mający zagwarantować odpowiednią przejrzystość względem czy to statystyk postaci, czy przynależności do poszczególnych organizacji. Na pytanie, czy możemy się spodziewać efektów dźwiękowych bardziej z Obliviona, Skyrima, czy czegoś oryginalnego, twórcy odpowiedzieli, że będzie to raczej mieszanka wszystkich trzech elementów. Moderzy mieli sprowadzić eksperta z prawdziwego zdarzenia, więc spora część będzie ich własna, ale np. szkielety mogą przypominać pewne poziomy w Skyrimie. Ogólnie rzecz biorąc, Skyblivion zapowiada się na naprawdę dopracowany i przemyślany projekt.

