The Elder Scrolls: Skyblivion doczekał się nowego zwiastuna. Na rozbudowaną modyfikację poczekamy jeszcze dwa lata

Możliwość instalacji różnorodnych modyfikacji to jeden z głównych powodów, dla którego wiele komputerowych gier może liczyć na nieustanne wsparcie oraz bardzo długie "życie" mimo upływających lat od premiery. Jednym z czołowych przykładów jest seria The Elder Scrolls od Bethesdy, w których oferowane są ogromne wręcz możliwości modyfikacji, nierzadko w znaczący sposób przebudowujące przeróżne elementy pierwotnych gier. O jednym z takich projektów - The Elder Scrolls: Skyblivion słyszymy już od wielu lat. Teraz otrzymaliśmy nowy zwiastun produkcji. Wiemy także, kiedy mniej więcej spodziewać się premiery.

Twórcy modyfikacji The Elder Scrolls: Skyblivion przypomnieli w końcu o swoim projekcie. Opublikowano zwiastun ogromnej modyfikacji oraz podano, że projekt ujrzy światło dzienne za dwa lata.

The Elder Scrolls: Skyblivion to ogromny projekt autorstwa Rebelzize, w którym cała zawartość The Elder Scrolls IV: Oblivion (wraz z dodatkami) zostaje przeniesiona na silnik The Elder Scrolls V: Skyrim, w ten sposób tchnąć nowe życie w produkcję, której debiut odbył się w 2006 roku. Na kanale YouTube Rebelzize pojawił się nowy zwiastun gry, który prezentuje obecną fazę produkcyjną The Elder Scrolls: Skyblivion. Do działania modyfikacji będziemy potrzebować legalnej kopii oryginalnego Obliviona (jest to mocno podkreślone przez twórców, że instalator modyfikacji będzie weryfikował, czy zainstalowana gra jest oryginalna). Oczywiście potrzebny będzie również sam Skyrim, bo to na jego silniku przygotowywana jest modyfikacja.

Po uruchomieniu Skyrima i z zainstalowaną modyfikacją będzie możliwość utworzenia nowej postaci, którą później rozpoczniemy naszą przygodę w Skyblivion. Twórcy obecnie podkreślają, że pod względem wizualnym modyfikacja zaoferuje lepszą jakość niż bazowa wersja Skyrima - w grę wchodzi m.in. implementacja tekstur w rozdzielczości 4K. W modyfikacji znajdzie się cała zawartość Obliviona - tereny Cyrodill, cała główna fabuła jak i dodatkowe questy, które dostępne były w oryginalnej grze. Ze względu na to, że Skyblivion nie wprowadza nowych elementów fabularnych, nie będzie również problemów z działaniem wszystkich wersji językowych, które były dostępne dla podstawowej gry. Na The Elder Scrolls: Skyblivion poczekamy jednak jeszcze przynajmniej dwa lata - premiera celowana jest bowiem w 2025 rok. Niemniej to i tak z pewnością krócej niż będziemy czekać na The Elder Scrolls VI :)

Źródło: Rebelzize