The Elder Scrolls III: Morrowind obchodzi 20 urodziny! Jak się dziś miewa jedna z najważniejszych i najlepszych gier cRPG?

The Elder Scrolls V: Skyrim uznawany jest za jedną z najlepszych gier z otwartym światem i trudno znaleźć dziś gracza, który nie miał jeszcze de czynienia z flagowym dziełem Bethesdy. Twórcy z zeszłym roku obchodzili 10-lecie gry i tej okazji wydano nawet jej nową wersję Anniversary Edition, która zawiera nie tylko ulepszoną podstawkę z dodatkami, ale także pakiet najlepszych modów (pominę kwestię opłacalności tego zestawu). A co, gdybym powiedział Wam, że w serii The Elder Scrolls znajduje się jeszcze bardziej kultowy, w opinii wielu graczy lepszy, ciekawszy i bardziej klimatyczny tytuł, który cieszy się niebywałym wsparciem modderów i w którego gra się w sumie bardzo podobnie?

Autor: Piotr Piwowarczyk

Gra, o której mowa to oczywiście The Elder Scrolls III: Morrowind, która właśnie tego dnia w 2002 roku zadebiutowała w wersji na komputery osobiste. Od tamtego czasu na świecie zmieniło się wiele. Technologie znacząco poszły do przodu, a w międzyczasie na świat mogła przyjść spora część naszych czytelników, jednak omawiany właśnie tytuł już wtedy wyznaczył pewien standard, który w następnych odsłonach serii (Oblivion i Skyrim) był de facto tylko nieznacznie poprawiany. Morrowind stanowi więc nie tylko jedną z najważniejszych RPG-owych pozycji w historii, ale również jedną z bardziej przełomowych gier wszechczasów, którą z czystym sumieniem można postawić na tej samej półce, co np. GTA III czy pierwszego Half-Life'a. Z Morrowindem jest jednak pewien problem, który może odstraszać od siebie młodszych graczy. O ile wspomniana gra Rockstara doczekała się wersji na Androida/iOS i odświeżenia w postaci Definitive Edition, a z przygodami Gordona Freemana można zapoznać się w Black Mesie, tak w przypadku RPG-a Bethesdy zostaje nam dziś albo klasyczna odsłona z dodatkami, albo posiłkowanie się modami...

Morrowind stanowi nie tylko jedną z najważniejszych RPG-owych pozycji w historii, ale również jedną z bardziej przełomowych gier wszechczasów, którą z czystym sumieniem można postawić na tej samej półce, co np. GTA III czy pierwszego Half-Life'a.

Nie jest to jednak do końca tak, że Morrowind zestarzał się okrutnie. Jak zaznaczyłem we wstępie, trzecia część sagi The Elder Scrolls koncepcyjnie nie różni się wiele od Skyrima. To gra RPG z wielkim otwartym światem i widokiem FPP/TPP, w której główną rolę odgrywa przede wszystkim eksploracja, a dopiero później realizowanie zleceń i popychanie do przodu wątku fabularnego. O wielu rzeczach decydujemy więc sami, wliczając tu również wygląd, rasę i cechy naszego bohatera. Na uwagę zasługiwała również piękna muzyka, a także bardzo dobra oprawa graficzna. Dziś rzecz jasna trudno zawiesić oko na czymkolwiek, aczkolwiek muszę przyznać, że widok nocnego nieba to jedno z moich najprzyjemniejszych wspomnień z Morrowindem.

Zarówno Skyrim, jak i Oblivion nie zebrały raczej świetnych ocen za fabułę - w ich przypadku zachwycaliśmy się przede wszystkim otwartymi światami, prawda? W przypadku Morrowinda opowieść stoi za to na bardzo wysokim poziomie, mimo tego, że kolejna historia o anonimowym więźniu trafiającym do obcego świata nie brzmi zbyt przekonująco. Wielka siła tej produkcji to również niesamowity, baśniowy klimat, a także niepodrabialne poczucie wyobcowania w nowym środowisku. Na wspomnienie zasługuje też system kształcenia bohatera, który pozwalał stworzyć postać jedyną w swoim rodzaju. Co ciekawe, w grze nie istnieje dotychczas znany nam system levelowania - umiejętności kształcimy po prostu poprzez wykonywanie czynności, co daje świetne poczucie immersji.

A skoro już przy immersji jesteśmy... Starsze gry ogólnie uchodzą za trudniejsze i nieco mniej przystępne od tych nowszych, dlatego nie powinien dziwić Was brak wielu znanych udogodnień w Morrowindzie. Markery na mapie? Brak. Jeśli coś bywało niejasne w sprawie wykonania zadania, trzeba było dobrze wsłuchać (lub wczytać) się w słowa zleceniodawcy. Szybka podróż? Również brak. W końcu od czego są łaziki i łodzie? A skalowanie poziomów? Nonsens. Jak czujesz się niepewnie, to po co pchasz się w siedlisko potworów? Dziś takie rozwiązania nie są zbyt popularne - gracze z reguły chcą się zrelaksować przed komputerem/konsolą na raczej krótki czas i nie chcą zagłębiać się w grę do tego stopnia, by szczegółowo planować trasę z punktu A do punktu B.

Mimo wielu zalet warto mieć na uwadze, że nie jest i nigdy nie był to tytuł idealny. Morrowind rozpoczął erę trójwymiarowych RPG-ów w otwartym świecie, a także erę ogromnej liczby bugów w tego typu grach. Mimo pięknego i ogromnego świata nie było trudno dostrzec w nim pustki i ubogich mechanik rozgrywki - widać jak na dłoni, że ówczesna technologia nie była jeszcze przystosowana do stworzenia złożonej i jednocześnie bogatej w zawartość krainy. To odstraszyło też wielu graczy zakochanych wtedy w pewnej produkcji studia Piranha Bytes, która oferowała akurat m.in. nieco inny klimat, bardziej zwarty świat i lepszy system walki. Nie będzie chyba przesadą stwierdzenie, że gra Gothic błyszczała tam, gdzie TES III niedomagał.

W The Elder Scrolls III: Morrowind warto dziś zagrać chociażby dla nadal pięknego, otwartego i klimatycznego świata, a także ogromnej zawartości, która została mocno rozszerzona dzięki oficjalnym dodatkom Trójca (Tribunal) i Przepowiednia (Bloodmoon). Jak jednak to zrobić bez krzywienia się na widok modeli postaci czy starożytnych tekstur? Właściwie jedynym rozwiązaniem na tę kwestię pozostają nieoficjalne mody. Na szczęście ich lista jest bardzo długa, a wiele z nich rozwijanych jest nawet dziś. Warto więc zainteresować się pozycjami, które nie tylko poprawią jakość grafiki, ale także dopasują interfejs do obecnych ekranów, wyeliminują liczne błędy niepoprawione przez twórców, czy nawet ożywią dosyć pustawe miasta. Jedną z najczęściej polecanych modyfikacji jest MGE XE, który przede wszystkim pozwala poprawić jakość grafiki (np. cienie czy tekstury), pozwalając przy tym cieszyć się oryginalną konstrukcją produkcji. Trzeba przyznać, że niektóre screeny przedstawiające możliwości tego moda (poniżej) można pomylić nawet ze Skyrimem.

Choć podtytuł trzeciej odsłony The Elder Scrolls sugeruje nam, że akcja odgrywa się w krainie Morrowind, to tak naprawdę cały świat gry to tylko wyspa Vvardenfell. Wieść o tym nie spodobała się niektórym fanom serii jeszcze przed premierą tytułu. Zamiast pogodzić się z tym faktem, wzięli oni sprawy w swoje ręce i postanowili... sami dorobić brakującą część świata. Tak powstał mod Tamriel Rebuilt, który dodaje brakujące części prowincji, a także mnóstwo dodatkowych zadań. Ta modyfikacja liczy sobie niemal tyle samo lat, co sama gra Bethesdy, a mimo to ciągle jest rozwijana. Co jakiś czas jej twórcy publikują postępy nad pracami, a także informują nad czym się aktualnie skupiają. Tamriel Rebiult robi wrażenie swoim rozmiarem - to zdecydowanie jeden z najbardziej ambitnych projektów tego typu.

Kolejna warta uwagi ambitna modyfikacja to Skywind, choć tak właściwie można mówić o niej jak o nowej grze. To nic innego, jak Morrowind przeniesiony na silnik Skyrima (z wersji Special Edition). Projekt rozwijany jest już od ponad dekady, jednak końca niestety nie widać... Niemniej, efekty prac twórców już teraz robią wrażenie i na prezentowanych materiałach gra prezentuje się niczym oficjalny remake Morrowinda. Trudno nie odnieść wrażenia, że to trochę sztuka dla sztuki. Mimo, że twórcom należą się brawa za postawione sobie cele i ich uporczywą realizację, to jednak trudno nie odnieść wrażenia, że do czasu ukończenia prac większość zainteresowanych zapomni o Skywind i będzie już zagrywać się w szóstą odsłonę The Elder Scrolls...

Ostatnio pojawiły się pogłoski, że Bethesda zaoferowała studiu inXile entertainment możliwość zremasterowania starszych odsłon Fallout czy TES. Gdyby temat z nowym Morrowindem doszedł do skutku, młodsi gracze otrzymali by tytuł, którego nie zwyczajnie nie mogliby pominąć.

The Elder Scrolls III: Morrowind to tytuł, który na pewno nie zostanie już zapomniany. Możliwe jednak, że bez względu na to Bethesda będzie chciała nam jeszcze o nim przypomnieć. Z całym szacunkiem dla twórców modyfikacji, większość graczy z pewnością wolałaby jednak dostać oficjalnie wydaną grę dostosowaną do naszych czasów - powiedzmy sobie szczerze, zabawa z modami niestety nie jest dla każdego. Ostatnio pojawiły się nawet pogłoski, że Bethesda zaoferowała studiu inXile entertainment możliwość zremasterowania starszych odsłon Fallout czy TES. Nie wiemy co prawda, czy kiedykolwiek do tego dojdzie, jednak zdecydowanie warto śledzić ten temat - gdyby temat z nowym Morrowindem doszedł do skutku, młodsi gracze otrzymali by tytuł, którego nie zwyczajnie nie mogliby pominąć. A jakie Wy macie doświadczenia z Morrowindem? Bez jakich modów nie wyobrażacie sobie ogrywania tej produkcji? Podzielcie się wspomnieniami w komentarzach!