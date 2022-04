Bethesda Launcher przestanie działać 11 maja. Posiadane gry można już przenosić na Steam

Wieści o wyłączeniu usługi Bethesda.net zostały bardzo pozytywnie przyjęte przez wszystkich graczy. Dla wielu to po prostu kolejny launcher, który w ogóle nie jest nikomu potrzebny do szczęścia. Przecież znacznie wygodniej jest trzymać gry w jednym miejscu, prawda? Do takich samych wniosków doszli w końcu sami włodarzy Bethesdy, którzy po chłodnym przyjęciu ich platformy, a później jej spadającej popularności ogłosili, że tytuły zakupione w ich systemie będzie można przenieść na Steama. Taka wieść gruchnęła jeszcze w lutym tego roku, jednak kolejne szczegóły w tej sprawie poznaliśmy dopiero teraz. Okazuje się, że cały proces jest bardzo prosty i można go przeprowadzić już w tej chwili.

Zacznijmy od tego, że platforma Bethesda.net oficjalnie zostanie zamknięta już 11 maja. To oznacza, że później nie będzie można skorzystać ze sklepu wydawcy, jednak warto mieć na uwadze, że nie spowoduje to utraty dostępu do konta i opcja przeniesienia gier na Steama ciągle będzie dostępna. Pośpiech nie jest więc niezbędny. Migracja dostępnych produkcji na platformę Valve powinna odbyć się bezproblemowo. Konieczne jest jedynie połączenia swojego konta Bethesdy z kontem steamowym, a następnie wybranie opcji Start Steam Transfer. Oprócz gier przeniesione zostaną także dodatki DLC czy środki do wydania w sklepie. Wszystko powinno potrwać dosłownie kilka minut.

Warto zaznaczyć, że nawet jeśli macie już pobrane gry należące do środowiska Bethesda Launcher, trzeba będzie je później przeinstalować już z użyciem Steama. Większość zapisów przeniesie się automatycznie, ale niektóre gry mogą wymagać manualnego przerzucenia plików do odpowiednich folderów, więc lepiej zawczasu zaznajomić się z oficjalnym tutorialem. Przed transferem koniecznie upewnijcie się, że jesteście połączeni z właściwym kontem Steam - przeniesienie gier oraz środków jest jednorazowe i nie można go cofnąć.

