Skyblivion - mod przenoszący Obliviona na silnik Skyrima otrzymał nowy materiał wideo. Nie sposób odmówić mu klimatu

Oblivion jest uważany za jedną z gorszych części cyklu The Elder Scrolls. Nie oznacza to jednak, że była to kiepska gra. Ma swój unikalny klimat, który nawet po kilkunastu latach od premiery potrafi oczarować. Chcą go dobrze odzwierciedlić twórcy modyfikacji Skyblivion i są na dobrej drodze, by to osiągnąć. W serwisie YouTube opublikowany został nowy 20-minutowy gameplay z jednego z najambitniejszych modów do Skyrima. Jak zapewne pamięta większość graczy, akcja Obliviona toczy się w Cyrodiil, czyli centralnej prowincji kontynentu Tamriel. Jest to jeden z najbardziej zielonych regionów w całym uniwersum The Elder Scrolls. Twórcy moda doskonale poradzili sobie z przeniesieniem roślinności i architektury znajdującej się w tym regionie na silnik Skyrima. Podczas oglądania materiału wideo ma się wręcz złudzenie obcowania z ulepszonym graficznie Oblivionem. Należy jednak pamiętać, że ta wersja Creation Engine ma już wiele lat, zatem współczesnych fajerwerków graficznych tutaj zabraknie.

Graficzne zobrazowanie dialogów z postaciami jest niemal identyczne, jak w Skyrimie. Nie wybieramy jednak tutaj zwykle pełnej frazy, jaką ma wypowiedzieć nasza postać, a jedynie ogólną kwestię, jaką chcemy poruszyć. Pod tym względem zatem dialogi wyglądają identycznie, jak w Oblivionie. Nie każdemu to rozwiązanie się podoba, ale dochowanie wierności oryginałowi należy ostatecznie docenić. Walka ma oczywiście charakterystykę Skyrima, a interfejs bazuje na niezwykle popularnym SkyUI, bez którego trudno dzisiaj wyobrazić sobie zarządzanie ekwipunkiem w The Elder Scrolls V. Twórcy zadbali też o takie kwestie, jak chociażby dobrze wpisujące się w klimat Obliviona grafiki widoczne podczas ekranów ładowania. Na zaprezentowanym materiale wideo możemy zapoznać się z dwoma questami. Jeden jest zlecany przez gildię magów w mieście Chorrol i polega między innymi na odzyskaniu księgi zaklęć. W drugim postać gracza broni farmę przed atakiem goblinów. Premiera moda Skyblivion planowana jest na 2025 rok.

