TES IV: Oblivion - nowe doniesienia tyczące się remake'u kultowej gry. Ma wprowadzić sporo świeżych elementów do rozgrywki

Licząca sobie już blisko dwie dekady czwarta odsłona serii The Elder Scrolls do dziś ma wielu zwolenników, ale i sporo przeciwników. Nie każdemu spodobały się pewne aspekty tytułu, w tym niesławny level scalling, w swoim czasie poddawany bardzo mocnej krytyce i po dziś dzień kontrowersyjny. W sieci krąży zaś plotka związana z możliwością wypuszczenia remake'u tej mimo wszystko zasłużonej gry Bethesdy. A detale są całkiem zachęcające.

Jeden z byłych pracowników Virtuos Games miał zdradzić ciekawe informacje związane z potencjalną nową wersją TES IV: Oblivion.

Jeszcze dwa lata temu pojawiła się plotka, jakoby Bethesda wespół z Virtuos Games mieli pracować nad ukazaniem się odkurzonej wersji Obliviona. Teraz temat wraca, i to ze zdwojoną siłą, jako że pracujący dla Virtuos w latach 2023-24 były członek zespołu miał omyłkowo nie tylko potwierdzić samo istnienie takiego projektu, ale jednocześnie sporo szczegółów z nim związanych. Przykładowo, powrót do Cyrodiil ma rzekomo zostać odbudowany od zera i złożony na silniku Unreal Engine 5 - i już samo to byłoby nie lada wieścią.

Kolejnymi zupełnie odmienionymi aspektami ma być również mechanika. Wielu może ucieszyć na przykład, że liftingowi poddane będą podobno współczynniki postaci - kondycja, skradanie, blokowanie, reakcja na otrzymywane obrażenia i łucznictwo. Jeśli chodzi o blokowanie, inspiracje czerpane będą z souls-like'ów, używanie kondycji ma być mniej frustrujące, skradanie się otrzyma kompletnie przerobiony system, a łucznictwo zyska na grywalności zarówno z pierwszo-, jak i trzecioosobowej perspektywy. Najpewniej jednak nie ma co liczyć na to, że Oblivion Remake będzie niespodzianką w trakcie zbliżającego się Xbox Developer Direct. Oznacza to, że na więcej ewentualnych informacji musimy jeszcze zaczekać.

Źródło: MP1st