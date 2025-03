The Elder Scrolls V: Skyrim ze wsparciem dla funkcji PBR. Dzięki modowi Community Shaders gra nigdy nie wyglądała lepiej

The Elder Scrolls V: Skyrim to jedna z najczęściej modowanych gier w historii branży. W sieci można znaleźć nie tylko modyfikacje dodające nowe questy czy lokacje, ale także ulepszające znacząco oprawę graficzną tej ponad 13-letniej gry Bethesdy. Olbrzymi postęp zaoferowały swojego czasu mody bazujące na pakiecie ENB, który dodawał bardziej zaawansowane efekty graficzne. Teraz kolejny krok wykonano za pośrednictwem projektu Community Shaders 1.0.2.

Mod Community Shaders 1.0.2 oddaje w ręce graczy Skyrima zaawansowane efekty graficzne. Jednym z nich jest wsparcie dla PBR, które umożliwia realistyczne interakcje pomiędzy światłem a danym typem materiałów.

Choć początki projektu Community Shaders sięgają 2023 roku, to należy odnotować, że dopiero jego najnowsza wersja, opatrzona numerem 1.0.2, wprowadza wsparcie dla funkcji PBR (Physically Based Rendering). Pozwala ona na renderowanie obrazu z uwzględnieniem realistycznych interakcji światła z określonym typem materiałów. Niestety sam mod Community Shaders nie wystarczy, żeby nowy efekt działał prawidłowo. Niezbędne są też do tego odpowiednio przygotowane paczki tekstur, a także mod ParallaxGen, który dostosowuje do niego siatki obiektów. Autorzy wielu modyfikacji podmieniających tekstury w Skyrimie pracują już jednak nad dostosowanymi zestawami, zatem prawdopodobnie już wkrótce będzie z czego wybierać. Efekty użycia PBR są bardzo dobre. Nowa funkcja sprawia, że grafika w grze Bethesdy wygląda lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że niektóre elementy prezentują jakość zbliżoną do wielu dużych produkcji wydawanych współcześnie. Jest to niebywałe osiągnięcie, jak na grę, która pierwotnie ukazała się w 2011 roku (2016 rok dla wersji Special Edition).

Mod Community Shaders 1.0.2 oferuje jednak także inne zmiany. Jedną z nich jest wprowadzenie dynamicznych cieni rzucanych przez teren o praktycznie nieograniczonym zasięgu renderowania. To oznacza, że góry mogą teraz rzucać mniejszy lub większy cień w zależności o pory dnia i, co ciekawe, dotyczy to nie tylko samej gry, ale także mapy świata. Jest ponadto między innymi obsługa mapowania paralaktycznego, która ulepsza i cieniuje drobne wypukłości terenu, a także dynamiczne mapy sześcienne, pozwalające uzyskać realistyczne odbicia. Poprawiono też cieniowanie trawy, kaustykę wody, a także dodano wsparcie dla anti-aliasingu za pośrednictwem technik NVIDIA DLAA oraz AMD FSR 3.1. Z pełną listą zmian wprowadzanych przez Community Shaders 1.0.2 można zapoznać się na stronie projektu w serwisie Nexus Mods.

Źródło: Nexus Mods, WCCFTech