The Elder Scrolls IV: Oblivion - czy powstaje remake gry Bethesdy z 2006 roku? Tak sugeruje wpis zamieszczony na Reddicie

Cykl The Elder Scrolls jest jednym z najbardziej zasłużonych w historii. Aktualnie wiemy, że w produkcji znajduje się szósta odsłona serii, ale premiera jest wciąż prawdopodobnie odległa. W Internecie pojawiły się też ostatnio pogłoski o tym, że może powstawać remake lub remaster The Elder Scrolls IV: Oblivion. Nie jest to, co prawda, najlepsza odsłona cyklu, ale nowa wersja mogłaby poprawić wiele elementów, które przeszkadzały w oryginalnym wydaniu gry.

Według najnowszych pogłosek, w produkcji znajduje się remake lub remaster gry The Elder Scrolls IV: Oblivion. Całość ma być napędzana przez hybrydowe połączenie silników Unreal Engine 5 i Gamebryo.

Pierwotne pogłoski pochodzą z serwisu Reddit. Według opublikowanego na grupie GamingLeaksAndRumours posta, nad grą pracuje studio Virtuos Games odpowiedzialne między innymi za nadchodzący remake Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Deweloperzy współpracowali także przy opracowywaniu portów innych gier na rozmaite platformy, więc nie jest to z pewnością branżowy nowicjusz. Jak wskazuje portal Xfire, usunięty już post pochodził od użytkownika suicidal_tendencie, który deklarował się jako były pracownik Virtuos Games. Można było z niego dowiedzieć się między innymi, że odświeżony Oblivion będzie wykorzystywał hybrydowy silnik powstały z połączenia Unreal Engine 5 z klasycznym Gamebryo. Większość grafiki ma być generowana przez nowszy silnik, a elementy gameplayu i fizyka w starszym. Jest to dosyć osobliwe podejście, ale prawdopodobnie wykonalne z technicznego punktu widzenia.

Nad grą pracuje rzekomo paryski oddział studia ze wsparciem irlandzkiego Black Shamrock, które jest odpowiedzialne za kierunek artystyczny. Jeśli nie dojdzie do opóźnienia, to projekt ujrzy światło dzienne pod koniec 2024 lub na początku 2025 roku. Oznaczałoby to, że jest na dosyć zaawansowanym etapie prac. Choć teoretycznie podobne informacje mogłaby napisać dowolna osoba w celu wywołania zamieszania w sieci, to moderator redditowej grupy GamingLeaksAndRumours twierdzi, że zweryfikował użytkownika i rzeczywiście jest on byłym pracownikiem Virtuos Games. Jeśli pogłoski okażą się prawdziwe, to będzie to świetna informacja dla wszystkich miłośników uniwersum The Elder Scrolls. Powinno to umilić oczekiwanie na szóstą odsłonę cyklu. Można zadać sobie pytanie, dlaczego nie zdecydowano się na odświeżenie znacznie popularniejszego Morrowinda, ale gra ta doczeka się zapewne znacznego usprawnienia graficznego za sprawą narzędzi NVIDIA RTX Remix. Przypomnijmy, że w produkcji znajdują się także fanowskie remake’i Morrowinda i Obliviona na silniku Skyrima.

Źródło: Xfire