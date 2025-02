The Elder Scrolls VI - prawnik Microsoftu zdradził datę premiery gry. Wzbudza ona jednak sporo wątpliwości

The Elder Scrolls VI to aktualnie jedna z najbardziej oczekiwanych gier. Mając w pamięci Morrowinda, Obliviona czy mającego już ponad 10 lat Skyrima można być niemal pewnym (a przynajmniej się łudzić), że otrzymamy wielki tytuł zapewniający długie godziny rozgrywki na najwyższym poziomie. Jak do tej pory problem stanowiła jednak odległa - jak się wydawało - data premiery gry. Najnowsze doniesienia są jednak optymistyczne. Zgodnie z nimi zagramy już za 3 lata.

Najnowsze doniesienia co do daty premiery TES VI są bardzo optymistyczne, ale zarazem podejrzane. Prawnik Microsoftu wspomina wszak już o 2026 r.

Kilka dni temu w sieci zaroiło się od informacji, że w The Elder Scrolls VI zagramy nie prędzej, niż w 2028 roku. Zresztą także i wcześniejsze doniesienia były dość pesymistyczne. Dużo bardziej optymistyczna wersja dotycząca daty premiery wskazuje na 2026 rok. Takie rewelacje miał obwieścić prawnik Microsoftu w trakcie procesu z Federalną Komisją Handlu (sprawa przejęcia Activision Blizzard). Ujął to w następujących słowach:

"Istnieją dwie gry z serii Elder Scrolls, jedna to gra online o nazwie Elder Scrolls Online - jest to gra wieloosobowa, która jest obecnie dostępna na PlayStation. Gra, o której mówimy to Elder Scrolls VI. Planujemy jej premierę na 2026 rok, jako grę dla jednego gracza". Choć jeszcze kilka dni temu sam Phil Spencer oraz Todd Howard mówili o okresie oczekiwania nie krótszym niż 6 lat, to wspomniany 2026 rok pokryłby się jednak z doniesieniami sprzed roku.

Żeby jednak nie było tak wesoło i radośnie, warto przypomnieć, że Bethesda miała wziąć się za produkcję TES VI dopiero po ukończeniu Starfielda, który zadebiutuje już 6 września tego roku. 3 lata na przygotowanie gry takiej jak TES VI wydaje się więc rzeczą niemożliwą. Bardziej prawdopodobne jest więc, że nowy Elder Scrolls pojawi się jednak dopiero pod koniec tej dekady, zaś prawnik Microsotu miał na celu uspokojenie akcjonariuszy, albo zwyczajnie się przejęzyczył.

Źródło: DSOgaming