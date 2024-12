Starfield: Shattered Space - Bethesda wypuszcza dłuższy materiał o nadchodzącym dodatku

Minęło już nieco czasu, odkąd pierwsze od bardzo dawna nowe IP Bethesdy opuściło warsztat deweloperów i zawitało do sieci. I cóż, Todd Howard jak zwykle obiecywał fanom całkiem sporo, ale zwyczajowo dla siebie pewne elementy podkoloryzował. Oczywiście Starfield nie był porażką na całej linii, bo znalazł niejednego zwolennika, ale w dużej mierze rozczarował. Trwa wprowadzanie nowinek do gry, a pod koniec miesiąca premierę będzie miał większy dodatek.

Pojawiło się więcej informacji związanych ze Starfield: Shattered Space, w tym szczegóły lokacji czy zarys fabuły.

W przeciągu ostatnich kilku miesięcy dostaliśmy kilka nowości, w tym (wreszcie) ułatwiające eksplorację pojazdy. Ale najwięcej ciekawych aspektów rozgrywki pojawi się 30 września, gdy wyląduje Shattered Space. Jak wynika z wypuszczonego materiału twórców, będzie to swojego rodzaju powrót do korzeni. O ile bowiem w dalszym ciągu motyw odkrywania światów zobowiązuje, o tyle będzie on musiał zostawić sporo miejsca narracji skupionej na nowej lokacji i jej specyficznych problemach. Co jest dość typowym manewrem w dodatkach Bethesdy.

Shattered Space wyeksponuje również ciemną stronę poszukiwań wiedzy. Gracz pojawia się dosłownie na kilka tygodni po nieudanym eksperymencie z konsekwencjami na skalę kosmiczną. Mieszkańcy dopiero co się zbierają po incydencie, poszukują zaginionych najbliższych, a miasto przecina wielki krater. Cytadela rodu Va'ruun zostaje uwięziona przez magiczne pole mocy, a zwierzchnik dominującej siły na planecie zaginął. To oczywiście wywołuje rozłam pośród pomniejszych stronnictw, do tego coraz agresywniej zachowuje się pewna grupa fanatyków. Czeka nas wiele sekretów do odkrycia i groźne, nieokreślone zagrożenie. Deweloperzy podkreślają unikalność zarówno planety, jak i skrajnie izolacjonistycznego społeczeństwa o osobliwych wierzeniach. Dosyć ciekawie prezentuje się zetknięcie z obcymi siłami, wychodzącymi z zupełnie innych wymiarów, co bezpośrednio łączy się ze sporami poszczególnych frakcji. Nieraz zdarzało się, że rozszerzenia do gier Bethesdy znacząco usprawniały rozgrywkę, dodając ciekawą historię. Zobaczymy za parę tygodni, czy i tym razem taki przypadek się powtórzy.

Źródło: Bethesda