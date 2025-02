Starfield - Bethesda ma wprowadzić kolejny element eksploracji. Nowa aktualizacja doda pojazdy naziemne

Jak to zwykle bywa w przypadku gier Bethesdy, na pewne istotne aspekty rozgrywki trzeba czekać całkiem długo - nawet jeśli w teorii powinny się one pojawić od razu po premierze. A czasem nawet nie pojawiają się w ogóle, a zadanie przejmuje zawsze liczna moderska społeczność. Pierwsze od wielu lat nowe IP jest w ogólnym rozrachunku postrzegane jako rozczarowanie, ale deweloperzy w dalszym ciągu starają się dodawać nowe elementy.

Według najnowszych doniesień, zbliżający się update wprowadzi do Starfield pojazdy naziemne, które pozwolą na sprawniejsza eksplorację planet.

Projekt Bethesdy już tej jesieni otrzyma fabularne rozszerzenie, które docelowo ma wprowadzić jeszcze kilka dodatkowych nowości. Ale wygląda na to, że twórcy przygotowują także element, o którego braku co jakiś czas się mówiło. W końcu eksplorowanie planet w dużej mierze sprowadza się do żmudnego skanowania środowiska, co jest jednym z powodów, dla których pewna część grających stosunkowo szybko się odbiła. Jeśli wierzyć najnowszym wieściom, Starfield dostanie specjalny pojazd pozwalający na jazdę po powierzchni planet.

Jak widać na powyższym screenie, chodzi o pojazdy typu buggie. Mają występować w dwóch wariantach - każdy z nich pomieści maksimum dwoje pasażerów z trzecim opcjonalnym dla Vasco, przewidziano również przewożenie NPC z misji ratunkowych. Będą proste do kupienia u techników, choć nie zapowiada się, by personalizacja wychodziła poza wybranie kolorystyki. Obie wersje pojazdów będą posiadały różne wariacje broni: tryb laserowy ze spowolnieniem i wyrzutnię, a ich skuteczność ma być powiązana z umiejętnościami gracza. Jak wynika ze słów informatora, działają lepiej niż np. konie w Skyrimie. Pozostaje oczywiście zaczekać na dokładniejsze doniesienia - i puszczone oficjalną drogą.

