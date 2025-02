Starfield Shattered Space zadebiutuje jesienią tego roku. Bethesda przy okazji może wprowadzić wyczekiwany tryb do konsol

Starfield zadebiutował we wrześniu 2023 roku i bez wątpienia był jedną z największych premier na rynku gier w ubiegłym roku. Choć premiera była dużym wydarzeniem, produkcja studia Bethesda raczej nie zaskarbiła sobie takiej sympatii u graczy jak poprzednie dzieła. Do dzisiaj narzeka się przede wszystkim na archaiczne rozwiązania, będące pokłosiem wykorzystywania tego samego (choć przypudrowanego chyba do granic możliwości) silnika Creation Engine. Twórcy jednak w dalszym ciągu ulepszają grę, a już za kilka miesięcy na rynek powinno trafić pierwsze fabularne rozszerzenie. Wcześniej natomiast czeka na nas seria aktualizacji, poprawiających to i owo.

Fabularny dodatek do gry Starfield - Shattered Space - ma zadebiutować jesienią tego roku. Dodatkowo Todd Howard w jednym z wywiadów zasugerował, że konsole otrzymają wyczekiwany tryb wizualny.

O fabularnym dodatku Starfield Shattered Space po raz pierwszy usłyszeliśmy, gdy Bethesda zapowiedziała wydanie Premium podstawowej wersji gry. Tam, oprócz kodu na produkcję oraz steelbook, dołączony był również dostęp do zawartości popremierowej. Mowa właśnie o wspomnianym dodatku. O ile fabularnie Shattered Space wciąż jest owiany tajemnicą, tak w najnowszym wywiadzie Todda Howarda dla Kinda Funny Games dowiadujemy się, że premiera zawartości planowana jest na jesień tego roku. Wcześniej do Starfielda trafi duża aktualizacja, wprowadzająca nie tylko mnóstwo poprawek do rozgrywki, ale także przygotowująca produkcję pod nadchodzący dodatek DLC.

Aktualizacja może jednocześnie wprowadzić wyczekiwaną przez posiadaczy konsol Xbox Series X opcję. Według Todda Howarda, patch wprowadzi bowiem nowe tryby graficzne, o które gracze prosili. Nie ma tutaj wprost powiedziane, że chodzi o możliwość grania w 60 klatkach na sekundę, jednak jest to z drugiej strony najbardziej prawdopodobna opcja. Nie wiadomo natomiast, czy z ewentualnych dodatkowych trybów wizualnych cieszyć się będą wyłącznie posiadacze Xbox Series X, czy także Series S. Jeśli jednak tryb 60 klatek na sekundę faktycznie zostanie zaimplementowany, to będzie to wyjątkowo ironiczne zważywszy na przedpremierowe deklaracje Bethesdy, że możliwość grania wyłącznie w 30 FPS na konsolach jest podyktowana względami "kreatywnymi" oraz ogólną wizją na grę.

Źródło: Gamesradar, Kinda Funny Gamescast