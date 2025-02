Starfield w końcu dostanie tryby wydajnościowe na konsoli Xbox Series X. Aktualizacja w wersji beta debiutuje już dzisiaj

Raptem wczoraj pisaliśmy na PurePC.pl o zbliżającym się dodatku do gry Starfield - Shattered Space - oraz o wywiadzie z Toddem Howardem, w którym dyrektor kreatywny potwierdził, iż do gry wkrótce trafią nowe tryby wizualne, z których skorzystają posiadacze konsol Xbox Series X. Na konkretniejsze informacje nie musieliśmy długo czekać. Okazuje się, że wyczekiwane nowości trafią do gry w ciągu kilkunastu dni. Na co dokładnie mogą liczyć posiadacze konsol Microsoftu?

Bethesda ujawniła szczegóły majowej aktualizacji dla gry Starfield. Okazuje się, że już w tym miesiącu posiadacze konsol Xbox Series X otrzymają tryby wydajnościowe, skupiające się na 40 oraz 60 klatkach na sekundę.

Aktualizacja w wersji beta (numer 1.11.33) dla Starfielda debiutuje już dzisiaj, jednak finalna wersja pojawi się na serwerach w okolicach 15 maja. Zainteresowani powinni być przede wszystkim posiadacze konsol Xbox Series X. Bethesda zaimplementowała bowiem w końcu tryby wydajnościowe, umożliwiające grę w 40 bądź 60 klatkach na sekundę. W tym pierwszym wypadku, do odpowiedniego działania trybu Quality w 40 FPS, konieczne jest posiadanie wyświetlacza z wejściem HDMI 2.1 oraz z częstotliwością odświeżania 120 Hz.

W opcjach gry na konsoli Xbox Series X pojawią się teraz dwie osobne opcje, związane z jakością obrazu oraz płynnością. W przypadku Frame Rate Target, oprócz 30, 40 lub 60 FPS, powinna pojawić się również dodatkowa opcja związana z odblokowanym framerate. Ostatnia z wymienionych została jednak przygotowana dla osób posiadających wyświetlacze z aktywną funkcją Variable Refresh Rate (VRR). Druga zakładka - Prioritize - pozwala wybrać, czy gra ma skupiać się na wydajności czy jakości obrazu. Dla pożądanego poziomu płynności na poziomie 60 klatek lub powyżej, twórcy rekomendują ustawienie tej pozycji na Performance. W przypadku grania w 30 lub 40 klatkach na sekundę, zalecane jest zachowanie opcji Quality. W teorii możemy pozostawić Quality oraz przykładowo 60 FPS jako cel płynności, jednak w takim wypadku najprawdopodobniej trzeba się będzie borykać z częstymi spadkami framerate'u. W przypadku wyboru Performance, należy liczyć się z obniżeniem wejściowej rozdzielczości obrazu oraz zmniejszeniu niektórych opcji graficznych, tj. cieni czy zasięgu rysowania obiektów.

