Avatar: Frontiers of Pandora z kolejną techniką skalowania na PC oraz nowym trybem graficznym na konsolach

Avatar: Frontiers of Pandora zadebiutował na półkach sklepowych w grudniu 2023 roku, jednak Ubisoft raczej nie jest specjalnie zachwycony wynikami sprzedażowymi. Dość powiedzieć, że na tytuł od studia Massive Entertainment bardzo szybko pojawiły się solidne obniżki ceny. Bez względu na to producent stale pracuje nad ulepszeniem gry, czego dowodem jest najnowsza aktualizacja. Wprowadza ona na PC nową technikę skalowania, a na konsolach zbalansowany tryb graficzny.

Nowa aktualizacja gry Avatar: Frontiers of Pandora przynosi obsługę techniki skalowania Intel XeSS na PC oraz nowy zbalansowany tryb graficzny na konsolach PlayStation 5 / Xbox Series X | S.

Nowa aktualizacja 3.2 dla Avatar: Frontiers of Pandora przynosi na PC m.in. obsługę techniki Intel XeSS. Tym samym produkcja od teraz wspiera już trzy główne rozwiązania: NVIDIA DLSS, AMD FSR oraz wspomniany Intel XeSS. Producent nie wspomina jednak przy tym, która dokładnie wersja XeSS została zaimplementowana. Jak już bowiem wiadomo z dotychczasowych testów, Intel XeSS 1.3 nie tylko modyfikuje poszczególne presety, ale również wprowadza zauważalne poprawki w samej jakości obrazu. Jednocześnie technika AMD FSR została przywrócona do wcześniejszej wersji w celu zminimalizowania występowania artefaktów wpływających na jakość działania generatora klatek.

Kolejna duża zmiana dotyczy konsol PlayStation 5 oraz Xbox Series. Ubisoft do gry w tych wersjach zaimplementował bowiem tryb zbalansowany, który pozwoli grać w 40 klatkach na sekundę przy jakości graficznej zbliżonej do tego, co dostaliśmy w trybie Quality. By móc skorzystać jednak z tego trybu, wymagany jest wyświetlacz ze złączem HDMI 2.1 oraz częstotliwością odświeżania na poziomie 120 Hz. Aktualizacja waży 3 GB na PC, 3,1 GB na Xbox Series oraz 2,4 GB na PlayStation.

Źródło: Ubisoft