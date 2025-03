Starfield otrzymał nową aktualizację beta na Steam, dodającą obsługę technik AMD FSR 3 oraz Intel XeSS

Starfield w momencie premiery oferował wsparcie wyłącznie dla techniki AMD FSR 2, z kolei w listopadzie zeszłego roku doszło także wsparcie dla NVIDIA DLSS wraz z Frame Generation. Na obsługę kolejnych wersji technik skalowania musieliśmy poczekać już znacznie dłużej. Dopiero teraz na Steamie pojawiła się aktualizacja (jeszcze w wersji beta), która rozszerza wsparcie dla takich rozwiązań na AMD FSR 3 oraz Intel XeSS. Pojawiły się już pierwsze testy porównawcze technik.

Starfield doczekał się nowej aktualizacji beta na Steamie, dodającej obsługę technik AMD FSR 3 z Frame Generation oraz Intel XeSS.

Według pierwszych testów, jakie pojawiły się w sieci, Frame Generation (Fluid Motion Frames) zaimplementowane w technice AMD FSR 3 oferuje nieco wyższe wzrosty wydajności w porównaniu do NVIDIA Frame Generation, będącej częścią DLSS. Warto dodać, że do Starfield zawitały najnowsze, oferowane obecnie wersje zarówno dla AMD FSR jak również Intel XeSS (1.2 w tym drugim przypadku). FSR 3 z Frame Generation pozwala na zauważalne zwiększenie wydajności także na słabszych kartach, choć pierwsze testy wskazują że przy stosunkowo niskich bazowych liczbach klatek na sekundę, problemem nadal pozostaje input lag.

W ostatnim czasie AMD FSR 3 z Frame Generation pojawiło się w kilku większych produkcjach. Oprócz omawianego Starfielda, technikę wprowadzono m.in. do gier Avatar: Frontiers of Pandora (gdzie jest to do dzisiaj jedna z lepszych implementacji), Call of Duty: Modern Warfare III oraz Warzone, The Talos Principle II czy Farming Simulator 2022. Wracając natomiast do omawianej aktualizacji Starfielda, to ta powinna zainteresować również graczy korzystających z techniki NVIDIA DLSS. Wprowadza ona bowiem kolejne usprawnienia do wizualnej jakości owego rozwiązania, a ściślej mówiąc poprawia ona wygląd chmur dynamicznie się poruszających. Od teraz także przełączanie się pomiędzy trybem okna i pełnego ekranu nie będzie już powodować automatycznego przywracania ustawień DLSS do wartości bazowych.

Źródło: WCCFTech, YouTube @54 FPS, @MxBenchmarkPC, @D71 Gaming