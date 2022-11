PS VR2 z dokładną datą premiery oraz ceną. Kwota zbliżona do gogli HTC Vive Pro. Tanio więc na pewno nie jest

Gogle Sony PlayStation VR2 zostały zapowiedziane na początku ubiegłego roku. Jednak podczas wspomnianej premiery nie zdradzono wszystkich szczegółów na temat urządzenia. Te dostawaliśmy wraz z kolejnymi miesiącami. Podobnie miała się rzecz w przypadku daty dostępności gogli. Latem tego roku Sony podało jedynie, że te pojawią się w sklepach na początku 2023 r. Koniec jednak z oczekiwaniem, bo oto ogłoszono, iż gogle zadebiutują dokładnie 22 lutego.

Gogle wirtualnej rzeczywistości, PlayStation VR2, zadebiutują dokładnie 22 lutego 2023 roku. Tanio jednak nie będzie, podobnie jak w przypadku kontrolerów DualSense Edge za 1199 zł.

Sony potwierdziło ostateczne szczegóły dotyczące premiery PS VR2. Urządzenie dedykowane wirtualnej rzeczywistości zadebiutuje mianowicie dokładnie 22 lutego 2023 roku. To dobra wiadomość, bowiem luty to całkiem nieodległy termin. Gorzej tylko, że nie każdy będzie mógł pozwolić sobie na PS VR2. Wyceniono je wszak na 549,99 dolarów / 599,99 euro, co w luźnym przeliczeniu (bez VAT) daje nam ok. 2700 zł (tyle samo kosztują dziś pecetowe HTC Vive Pro, choć trzeba zauważyć, że w tej cenie nabędziemy wyłącznie HMD).

Podstawowy zestaw VR ma zawierać HMD (headset), dwa kontrolery PS VR2 Sense oraz słuchawki. Najwięksi entuzjaści VR-u będą mieli szansę nabyć urządzenie w edycji PlayStation VR2 Horizon Call of the Mountain, która będzie zawierała wspomnianą grę (cena wzrośnie wówczas o ok. 300 zł). Zamówienia w przedsprzedaży będzie można składać już 15 listopada, a ja przypomnę już tylko, że gogle zaoferują m.in. śledzenie ruchu gałek ocznych oraz rozdzielczość 4000 x 2040 px, wspieraną technologią HDR (2000 x 2040 px na oko).

Źródło: Sony