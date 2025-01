Project Moohan to konkurencja dla Apple Vision Pro od Samsunga. Nadchodzi pierwszy headset z Androidem XR i Google Gemini

W drugiej połowie stycznia 2025 roku mogliśmy obejrzeć transmisję całkiem popularnego wydarzenia Galaxy Unpacked od Samsunga. Oprócz nowych smartfonów z serii Galaxy S25 zaprezentowano również pierwszy headset, który będzie korzystał z nowego systemu od Google o nazwie Android XR. Project Moohan ma sporo wspólnego z Apple Vision Pro, a na wielu polach wypada od niego nieco lepiej. Nowość trafi do sprzedaży już wkrótce, a tymczasem możemy się jej bliżej przyjrzeć.

Project Moohan będzie walczył o pozycję z headsetem Apple Vision Pro. Ten pierwszy ma jednak kilka asów w rękawie, które mogą okazać się kluczowe dla wielu użytkowników. Otwarty system, dostęp do Sklepu Google Play i asystent Gemini, to tylko niektóre z nich.

Pierwsze informacje o systemie Android XR zostały przedstawione pod koniec 2024 roku. W skrócie: firma Google pracuje nad nim razem z Qualcommem i Samsungiem. Ten pierwszy dostarczy do urządzeń swoje chipy (Snapdragon), z kolei drugi wprowadzi na rynek headset z omawianym systemem na pokładzie. Android XR oddaje użytkownikowi do dyspozycji wielką bazę aplikacji przez Sklep Google Play, a ponadto jest ściśle zintegrowany z Gemini. Asystent od Google może uporządkować za nas wirtualne okna, czy też przenieść w konkretne miejsce w Mapach Google (wystarczy tylko go o to poprosić). Ma dostęp do obrazu z kamer oraz innych aplikacji, więc możemy zadawać pytania na temat tego, co widzimy. Nie zabrakło popularnej funkcji Circle to Search.

Nowy headset od Samsunga miał okazję przetestować popularny youtuber Marques Brownlee. Otrzymał on niedokończony prototyp, więc ostatecznie Project Moohan może się od niego różnić. Oprócz śledzenia ruchów dłoni i głowy możemy liczyć również na śledzenie oczu oraz automatyczne dostosowywanie się do nich soczewek (rozstaw) - przez specjalny przycisk. Na dole spotkamy się z magnetycznym elementem, który pozwoli na lepszą izolację od otoczenia, gdyż dzięki niemu będzie do nas docierać mniejsza ilość światła. Na górze z kolei umieszczono dwa otwory wentylacyjne, przyciski do regulacji poziomu głośności i jeden dodatkowy (to właśnie za jego pomocą można dokonać automatycznego rozstawu soczewek). Paski zawierają dwa głośniki, a na prawym znajduje się dotykowy panel. Zasilanie odbywa się przez zewnętrzny akumulator, a więc tak samo jak w przypadku Apple Vision Pro, jednak w tym wypadku przewód z końcówką USB typu C można wyciągnąć i podłączyć do innego ogniwa. Bez problemu można również podłączyć klawiaturę i myszkę przez Bluetooth i z nich korzystać. Według informacji uzyskanych przez Marquesa Project Moohan powinien trafić do sprzedaży jeszcze w 2025 roku.

Źródło: YouTube @Marques Brownlee