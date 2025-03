Google prezentuje nowy system Android XR zintegrowany z Gemini. Pierwszy headset od Samsunga już w 2025 roku

Android jest obecnie najpopularniejszym systemem - możemy go znaleźć w smartfonach, tabletach, goglach VR, a nawet w nowoczesnych samochodach. Firma Google, która jest za niego odpowiedzialna, współpracowała w ostatnim czasie z przedsiębiorstwem Samsung, aby wprowadzić kolejną odsłonę, czyli tytułowego Androida XR. Ten wariant skierowany jest do nadchodzących headsetów i okularów, które zaoferują nam dostęp do wirtualnej i mieszanej rzeczywistości.

Android XR jest już dostępny dla deweloperów. Mogą oni tworzyć aplikacje na nadchodzące headsety i okulary, które zapewnią nam dostęp do wirtualnej i mieszanej rzeczywistości. Wiemy, jak będzie wyglądać headset od Samsunga.

Termin XR odnosi się do angielskiego eXtended Reality. Pojęcie to określa wszystkie trzy rodzaje „rzeczywistości”, jakie do tej pory się pojawiły, a więc: mieszaną (MR), rozszerzoną (AR) i wirtualną (VR). Nadchodzące urządzenia, takie jak wspomniane już headsety i okulary, pozwolą nam więc zarówno poruszać się po prawdziwym świecie z cyfrowymi elementami, jak i dostać się do tego wirtualnego. Oczywiście do takich działań potrzebny jest odpowiedni system, który właśnie został przedstawiony przez firmę Google. Jako że blisko współpracowała ona z Samsungiem, to właśnie to przedsiębiorstwo zapewne wprowadzi pierwszy headset (nazwa kodowa to Project Moohan) wykorzystujący platformę Android XR. System będzie można obsługiwać gestami oraz głosem, dzięki temu, że zintegrowany jest z nim asystent Gemini.



Project Moohan (z koreańskiego: moohan [무한] to nieskończoność)

Spotkamy się ze specjalnymi odsłonami wielu popularnych aplikacji, takich jak Google Chrome, czy też YouTube. Mapy Google pozwolą przenieść się do konkretnego miejsca, a także zapewnią nam wskazówki w prawdziwym świecie. Przydatne może się również okazać tłumaczenie rozmów oraz tego, co widzimy w czasie rzeczywistym. Z kolei Zdjęcia Google umożliwią nam np. przeglądanie obrazów w „3D” (główny obiekt zostanie odseparowany od tła, dzięki czemu powinna powstać sztuczna głębia). Oczywiście nie zabraknie Sklepu Google Play, więc inne aplikacje też będą od razu dostępne. Mimo że wspomniany headset od Samsunga pojawi się już niebawem, to na okulary będziemy musieli poczekać nieco dłużej. Obecna wersja zapoznawcza obsługuje rozwiązania takie jak ARCore, Android Studio, Jetpack Compose, Unity i OpenXR, więc deweloperzy mogą bez przeszkód tworzyć aplikacje na ten system.

