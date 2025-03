Viture Pro XR - nowe okulary do rozszerzonej rzeczywistości, które oferują panele Micro OLED i szeroką kompatybilność ze sprzętami

Na rynku coraz śmielej rozwija się kolejna kategoria urządzeń, jaką są okulary do rozszerzonej rzeczywistości. Część z nich wykorzystuje sztuczną inteligencję do działania i dzięki niej stara się pomóc użytkownikom w codziennym życiu, a przy okazji zapewnia rozrywkę. Inne zawierają lepsze ekrany, na których możemy wyświetlać obraz z różnych urządzeń. Do tej drugiej grupy właśnie zawitał nowy model, który ma sporo do zaoferowania — tytułowy Viture Pro XR.

Nowy model okularów do rozszerzonej rzeczywistości właśnie pojawił się na rynku. Viture Pro XR zaoferują nam bardzo dobre panele od Sony, a przy tym będą w stanie wyświetlać obraz niemal ze wszystkich urządzeń.

Obudowę okularów zbudowano z aluminium lotniczego, z kolei zawiasy wykonano z tytanu. Jednak poza konstrukcją, która wygląda jak praktycznie każdy inny model okularów, najważniejszy jest tu wspomniany ekran. Mamy do czynienia z dwoma panelami Micro OLED wyprodukowanymi przez Sony, z których każdy wyróżnia się rozdzielczością 1920 x 1080 pikseli, a także 120-hercowym odświeżaniem. Zaskakująca jest tutaj jasność szczytowa, która wynosi aż 4000 nitów. Osoby, które mają wadę wzroku (krótkowzroczność), mogą liczyć na regulację w zakresie od 0 do 5 dioptrii. Trzeba wspomnieć również o specjalnym filtrze, który ma pochłaniać do 99,5% światła.

Viture Pro XR Wyświetlacz 2 x Micro OLED (Sony) Rozdzielczość 1920 x 1920 px (na jedno oko) Odświeżanie 120 Hz Kontrast 100000:1 Pokrycie palety barw 108% sRGB Jasność szczytowa 4000 nitów PPD 49 IPD 57,5 - 69,5 mm FOV 46 stopni Dostosowanie obrazu dla krótkowzrocznych osób Od 0,0D do -5,0D Wymiary i waga okularów Brak informacji / 77 g Wymiary i waga etui 186 x 76 x 76 mm / 280 g Kompatybilność Nintendo Switch, Steam Deck, konsole stacjonarne, PC, TV, iPhone, smartfony z Androidem (USB typu C) Cena Obecnie - 459 dolarów - 1834 zł

Po okresie promocji - 549 dolarów

Okulary jesteśmy w stanie podłączyć niemalże do dowolnego urządzenia, a wszystkie połączenia odbywają się przez jedno magnetyczne złącze. W zestawie otrzymamy bowiem specjalną przejściówkę, która pozwoli podłączyć się do innych sprzętów przez port USB typu C. Możemy korzystać zarówno z materiałów 3D, jak i standardowych, które skierowane są do płaskich ekranów. Dostępna jest również dedykowana aplikacja, dzięki której można skorzystać z dodatkowych narzędzi i funkcji, takich jak stworzenie kilku wirtualnych ekranów (tylko dla smartfonów z Androidem, iPhone'ów, a także systemów macOS i Windows — wkrótce). Oprócz tego możemy nabyć dodatkowe akcesorium, które pozwoli na podłączenie większej liczby urządzeń (zarówno przez HDMI, jak i USB typu C), a przy okazji zapewni dłuższy czas pracy (Mobile Dock - 129 dolarów). Viture Pro XR są już dostępne do kupienia w kwocie 1834 zł. Zakupu dokonamy na stronie producenta, na której dostępne są także zestawy z akcesoriami.

Źródło: Viture