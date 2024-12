RayNeo X2 - okulary AR, które oferują Asystenta AI. Google Glass wskrzeszone przez inną firmę

Okulary do rozszerzonej rzeczywistości (AR) Google Glass zostały zaprezentowane jeszcze w 2012 roku i już w tamtym okresie wiązano z nimi spore oczekiwania. Rewolucyjne wręcz możliwości wzbudzały wiele emocji, choć do zakupu zniechęcała wysoka cena (ok. 1500 dolarów), a przy okazji nikła dostępność. Z czasem firma wyrzuciła projekt do kosza. Dziś technologia pozwala jednak na osiągnięcie lepszych efektów i to niższym kosztem. Nadchodzą więc nowe okulary AR - RayNeo X2.

RayNeo X2 to nowe okulary AR, które są zintegrowane z AI, a dokładniej z asystentem opartym na modelu GPT. W przeciwieństwie do Google Glass można jednak je nabyć, a cena nie jest aż tak wygórowana.

Rok 2024 zapowiada się coraz lepiej, jeśli spojrzymy na niego pod kątem prezentowanych technologii. Nowym produktem, który z pewnością można zaliczyć do grona „imponujących”, są okulary RayNeo X2. W końcu mamy do czynienia z pełnoprawnym rozwiązaniem, które jest dostępne dla wszystkich, choć niestety przez zbiórkę crowdfundingową. Omawiany model jest produkowany przez markę RayNeo, która należy do TCL Electronics. Funkcjonowanie okularów opiera się na dwóch ekranach, które wykonano w technologii MicroLED. Jasność szczytowa wynosi tu 1500 nitów, a za wydajność zestawu odpowiada układ Qualcomm Snapdragon XR2. Okulary mogą wyświetlać przydatne informacje, a także dają dostęp do wielu innych funkcji. Mamy możliwość uruchomienia nawigacji, którą będziemy na bieżąco widzieć przed sobą. Dostępna jest także funkcja tłumaczenia usłyszanych wypowiedzi (obsługa wielu języków) i to w czasie rzeczywistym. Możemy również zarządzać odtwarzaną muzyką, sprawdzać pogodę, czy też korzystać z dostępnego Asystenta AI.

To właśnie ta ostatnia funkcja jest całkiem ciekawa, ponieważ oprócz zadawania standardowych pytań, możemy zidentyfikować obiekt przed sobą. Wszystko dzięki 16 MP kamerze, która przy okazji pozwala robić zdjęcia i nagrywać materiały wideo (w dość średniej jakości). Całość robi wrażenie, choć oczywiście do wszystkich przedstawionych informacji należy podchodzić z pewną dozą ostrożności, ponieważ mamy dostęp głównie do materiałów marketingowych, na których wszystko musi wyglądać bardzo dobrze. Obecnie dokonując wpłaty w kwocie 2582 zł, możemy nabyć pełen zestaw wraz z dodatkowym pierścieniem, który służy do nawigowania po systemie (RayNeo Ring). Możliwości możemy zobaczyć na poniższych materiałach wideo, natomiast link do zbiórki na Indiegogo znajdziemy tutaj. Wysyłka przewidywana jest na kwiecień 2024 roku.

Źródło: Indiegogo