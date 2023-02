Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition - imponujące inteligentne okulary AR z funkcją obsługi gestów

Najpopularniejszy chiński producent elektroniki użytkowej Xiaomi, przedstawił właśnie swój nowy projekt. Tym razem mamy do czynienia z inteligentnymi okularami AR, które mają współpracować ze smartfonami oraz wszelkimi smart urządzeniami w naszym domu. Koncepcja wypada na prezentacji bardzo dobrze, jednak wciąż pozostaje wiele niewiadomych. Co na ten moment wiemy już o nadchodzących Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition?

Jeśli chodzi o najnowsze "dzieło" Xiaomi, można by subiektywnie rzec, że wygląda ono dość futurystycznie. Same już tylko możliwości urządzenia na pierwszy rzut oka wydają się imponujące. Nie dość, że okulary obsługują autorsko zaprojektowane gesty, które wykonujemy rękami, to w dodatku posiadają ten sam procesor co Meta Quest Pro (Snapdragon XR2 Gen 1). Wyświetlacz to microOLED, który według producenta ma być tak dobry, jak Retina znana z urządzeń Apple. Jego jasność maksymalna wynosi 1200 nitów. Z kolei dzięki zastosowanej tu rozdzielczości, ludzkie oko ma nie być w stanie dostrzec pojedynczych pikseli. Waga urządzenia to tylko 126 g. Udało się ją osiągnąć poprzez wykonanie konstrukcji ze stopu magnezu i tytanu oraz po części z włókna węglowego. Okulary wyróżniają się również zastosowaniem baterii z anodą krzemowo-tlenową, która miała już swoje zastosowanie choćby w Xiaomi 12S Ultra.

Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition features a lightweight yet sturdy design with a magnesium-lithium alloy structure and carbon fiber materials. Its electrochromic lenses allow for seamless access to reality and the virtual world at a single click. pic.twitter.com/FWANebc4Gp — Lei Jun (@leijun) February 27, 2023

Najciekawszą funkcją jest jednak wcześniej wspomniana obsługa gestów. Na pokazowym wideo widzimy, że będzie możliwe wyłączanie smart urządzeń (np. lampki) poprzez dotknięcie wyświetlonego przycisku lub przeglądanie treści wykonując odpowiedni gest. Okulary będziemy w stanie połączyć ze smartfonami, które obsługują technologię Snapdragon Spaces. Dzięki opracowanemu przez Xiaomi rozwiązaniu, opóźnienie w połączeniu ma wynosić zaledwie 50 ms. Wszystkie wspomniane funkcje i przedstawiony fragment specyfikacji robią wrażenie. Musimy mieć jednak na uwadze, że urządzenie jest w fazie rozwoju, a same okulary na targach znajdowały się za szklaną szybą. Jest jeden film (poniżej) przedstawiający realne testy, jednak nie można z niego wyciągnąć zbyt wiele. Na ten moment nie znamy ceny, dokładniejszej specyfikacji ani nawet daty premiery. Sprzęt pozostaje w granicach "ciekawej koncepcji", więc na konsumencką wersję przyjdzie nam jeszcze zapewne trochę poczekać.

