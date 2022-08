Xiaomi Mijia Glasses Camera – konsumenckie okulary z aparatem 50 MP i ekranem Micro OLED trafiły do sprzedaży

Pewne wynalazki miały niemal od zawsze pod górę. Mowa m.in. o goglach VR czy też o okularach AR. Te pierwsze, swoje najgorsze chwile "wybijania się" na rynku mają już jednak zdaje się za sobą. Teraz wygląda na to, że producenci próbują równie mocno spopularyzować tzw. inteligentne okulary. Chwilę temu konstrukcję tego typu przygotowało chociażby Oppo, zaś dziś na rynek (póki co chiński) trafia Xiaomi Mijia Glasses Camera - urządzenie z podwójnym systemem kamer i 15-krotnym hybrydowym zoomem.

Okulary Xiaomi Mijia Glasses Camera zostały wycenione na około 1700 zł. Sprzęt w stylu Google Glass posiada jeden wyświetlacz oraz dwa aparaty. Pierwszym jest 50-megapikselowa jednostka, drugim zaś 8-megapikselowy aparat peryskopowy. Pozwala on na 5-krotny zoom optyczny. Jeśli zaś chodzi o zoom hybrydowy, to otrzymujemy maksymalnie 15-krotne powiększenie. Akumulator urządzenia (1020 mAh) pozwala przy tym na 100 minut ciągłego nagrywania wideo. Ogniwo wspierane jest ponadto całkiem szybkim ładowaniem. Producent twierdzi, że sprzęt naładujemy od 0 do 80% w zaledwie pół godziny. Całość napędza ośmiordzeniowy procesor Snapdragon sparowany z 3 GB pamięci RAM.

Jeśli chodzi zaś o wyświetlacz, to stoi za nim Sony i jest to rozwiązanie typu Micro OLED o szczytowej jasności 3000 nitów oraz zagęszczeniu pikseli na poziomie 3281 ppi. Co ważne, zarówno moduł kamery jak i wyświetlacz można w każdej chwili odpiąć od oprawy okularowej. Tak czy siak spory rozmiar (i waga = 100 g) niekoniecznie zachęcają do użytkowania okularów jako podstawowej pary korygującej nasz wzrok (o ile w ogóle zdecydujemy się na wprawienie w oprawy szkieł korekcyjnych). Jak można się domyślać, nowe smart okulary proponują nie tylko nagrywanie tego, co sami aktualnie widzimy, ale także tzw. screencasting, wyświetlanie efektów AR czy też tłumaczenia w czasie rzeczywistym.

Źródło: Road to VR