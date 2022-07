Meta Quest 2 z opcją logowania, na którą wielu czekało. Czy przekona do zakupu gogli VR nowe osoby?

Gogle wirtualnej rzeczywistości, a mianowicie Meta Quest 2 (znane wcześniej jako Oculus Quest 2) to obecnie najpopularniejsze urządzenie tego typu. Jest wszak najprzystępniejszą przepustką do świata VR. A jednak wielu potencjalnych nabywców jak dotąd wzbraniało się z nabyciem gogli. Wszystko dlatego, że wymagało zalogowania się kontem na Facebooku. I to nie tzw. "fejkowym", a rzeczywiście przez nas użytkowanym. Wkrótce ma się to zmienić.

Mark Zuckerberg ogłosił właśnie, że już niebawem do gogli Meta Quest 2 będziemy mogli zalogować się bez użycia facebookowego konta.

Jeśli nabroiliśmy na Facebooku, albo serwis miał akurat problemy techniczne, nasze gogle Quest 2 stawały się nieużywalną kupką elektroniki. Mark Zuckerberg, CEO Mety, ogłosił jednak właśnie, że począwszy od sierpnia na goglach nareszcie będzie można zalogować się kontem zupełnie niezależnym od Facebooka czy Instagrama. Właściciele platformy planują także przedstawić wkrótce nowy system zarządzania profilami oraz kontroli prywatności.

Na gogle Meta będziemy odtąd logować się kontem... Meta. Ci użytkownicy, którzy posiadają już gogle, będą mogli przemigrować na nie z dotychczasowego konta facebookowego, a następnie zdecydować, czy pozostawić owe konto połączone z nowym profilem, czy wręcz przeciwnie. Założenie nowego konta Meta będzie skutkowało automatycznym utworzeniem profilu Horizon, co wiąże się z ustanowieniem własnego avarata itp. Zamiast znajomych (jak dotąd), profile będą miały obserwujących (na miarę Instagram). Widać wyraźnie, że Zuckerberg krok po kroku urzeczywistnia swoją wizję i coraz mocniej asymiluje świat rzeczywisty z VR-owym.

Źródło: Meta