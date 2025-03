Tecno Pocket Go - nadchodzi intrygujący handheld, który wymyka się konwencji. Zagramy poprzez kontroler i okulary AR

Targi elektroniki MWC 2024 w Barcelonie dopiero się rozpoczęły, a już zaprezentowano naprawdę interesujące urządzenie, jakim jest Tecno Pocket Go. Firma znana jest przede wszystkim z produkcji tanich smartfonów, natomiast tym razem postanowiła spróbować swoich sił w segmencie handheldów do gier, takich jak Steam Deck. Jednak rozwiązanie całkowicie odchodzi od obecnych standardów, albowiem zamiast jednego sprzętu otrzymujemy kontroler i okulary AR.

Nowość od Tecno jest poniekąd powiewem świeżości, ponieważ w segmencie omawianych handheldów większość rozwiązań to te same konstrukcje, które różnią się jedynie coraz lepszymi podzespołami. Oczywiście są wyjątki, jak choćby Lenovo Legion Go, aczkolwiek i tutaj można dostrzec schemat, który już gdzieś widzieliśmy (Nintendo Switch). Tecno Pocket Go wydaje się iść o krok naprzód, gdyż oferuje nam kontroler, w którym zamknięto wszystkie podzespoły, a więc pełni rolę przenośnego komputera. Z kolei za ekran służą dodatkowe okulary AR - mogą one wyświetlać maksymalnie 215-calowy obraz, a za jego jakość odpowiadają dwa ekrany Micro OLED. Nie zdradzono jednak większej ilości szczegółów.

Tecno Pocket Go Procesor AMD Ryzen 7 8840HS (TSMC 4nm FinFET)

8C/16T (3,3 - 5,1 GHz), Hawk Point-HS Układ graficzny AMD Radeon 780M (12 CU) Pamięć RAM 16 GB LPDDR5 Nośnik danych 1 TB SSD PCIe 4.0 Złącza, porty i sloty USB typu C

Audio-Jack 3,5 mm

Slot na karty microSD Dodatkowe okulary AR 2 x 0,71" Micro OLED (215-calowa projekcja) Akumulator 50 Wh (wymienny) System operacyjny Windows 11

Pod względem wydajności powinno być bardzo dobrze, gdyż urządzenie korzysta z nowego układu z rodziny Hawk Point, a mianowicie AMD Ryzen 7 8840HS. Jest on wspierany przez układ graficzny AMD Ryzen 780M, a więc możemy liczyć nawet na nieco lepszą wydajność przy niższym poborze mocy (10 W) niż w przypadku poprzedniej generacji. Na dodatek mamy dostęp do pojemnego 1 TB nośnika SSD oraz do wymiennego akumulatora o pojemności 50 Wh. Cały sprzęt funkcjonuje dzięki systemowi Windows 11. Pierwsze wrażenia osób, które miały okazję przetestować sprzęt na targach, są naprawdę pozytywne. Mówi się o tym, że sam kontroler jest nieco ciężki, ale korzystanie z całości było satysfakcjonujące. Niestety firma Tecno nie zdradziła całej specyfikacji, możliwej ceny, ani też potencjalnej daty premiery. Ponownie trzeba poczekać.

