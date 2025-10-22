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CEO Remedy Entertainment odchodzi po 9 latach pracy. Czarę goryczy mogła przelać katastrofa projektu FBC: Firebreak

Szymon Góraj | 22-10-2025 20:30 |

CEO Remedy Entertainment odchodzi po 9 latach pracy. Czarę goryczy mogła przelać katastrofa projektu FBC: FirebreakGry Remedy Entertainment nie zawsze sprzedają się idealnie, niemniej na ogół kojarzone są z wizjonerskimi konceptami. Żeby daleko nie szukać, takie projekty z ostatnich lat jak Control, czy Alan Wake II zyskały wielkie uznanie zarówno wśród graczy, jak i recenzentów, za każdym razem wymieniane w ścisłej czołówce najlepszych tytułów danego roku. Jednak eksperymentalne FBC: Firebreak to trochę inna sprawa - i chyba mamy tego konsekwencje.

CEO Remedy Entertainment ustąpił ze stanowiska po blisko dekadzie pracy. Zbiegło się to z finansową porażką FBC: Firebreak.

CEO Remedy Entertainment odchodzi po 9 latach pracy. Czarę goryczy mogła przelać katastrofa projektu FBC: Firebreak [1]

FBC: Firebreak, podobnie jak Alan Wake II, otrzyma na premierę Path Tracing. Do tego wszystkie funkcje NVIDIA DLSS 4

Nie wszystko, za co się bierze Remedy, jest z miejsca sukcesem. Weźmy na przykład takiego spin-offa Control. FBC: Firebreak mogło się wstępnie jawić jako całkiem przyjemna, poszerzająca świetne uniwersum rozwałka. Koniec końców dostaliśmy przepłaconą, powtarzalną kooperację z biedną zawartością i mało porywającą rozgrywką, a kolejne update'y raczej tego nie naprawią. Co istotne, pełniący funkcję CEO firmy Tero Virtala po dziewięciu latach zrezygnował, tymczasowo zaś zastępuje go Markus Mäki, jeden z założycieli Remedy Entertainment.

FBC: Firebreak - Remedy przedstawiło kilka nowych elementów rozgrywki w trakcie Future Games Show

Nie podano konkretnych powodów odejścia (Mäki ograniczył się w zasadzie do standardowych podziękowań za dotychczasowy wkład), natomiast można się domyślić, że jednym z bezpośrednich powodów tej drastycznej zmiany jest klęska FBC: Firebreak praktycznie na każdym froncie. Ale to raczej wierzchołek góry lodowej. Alan Wake II do dziś chwalony jest za artystyczne dokonania i nieszablonową rozgrywkę, aczkolwiek nie od dziś wiadomo, że pod względem czysto komercyjnym sytuacja jest daleka od ideału. Istnieje zatem prawdopodobieństwo, iż Remedy przegrupowuje siły, by zapełnić i te luki. Wszak przed nami Control 2 oraz nade wszystko remake obu odsłon serii Max Payne dla Rockstara. 

CEO Remedy Entertainment odchodzi po 9 latach pracy. Czarę goryczy mogła przelać katastrofa projektu FBC: Firebreak [2]

CEO Remedy Entertainment odchodzi po 9 latach pracy. Czarę goryczy mogła przelać katastrofa projektu FBC: Firebreak [3]

Źródło: WCCFtech
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