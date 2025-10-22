Unreal RTX Remix pozwala zagrać w legendarny tytuł z 1998 roku z Ray Tracingiem i innymi efektami, ale tylko w single player

Jesteśmy już całkiem blisko trzydziestolecia jednego z najbardziej przełomowych FPS-ów, jakie kiedykolwiek powstały (a i w całej branży plasuje się pod tym kątem dość wysoko). Nim jednak do niego dojdzie, zapewne dostaniemy jeszcze kilka interesujących projektów od społeczności. Jeżeli chodzi o najnowsze przedsięwzięcia, na pewno wart uwagi jest Unreal RTX Remix. Oferuje on sporo nowoczesnych rozwiązań, które docelowo uatrakcyjnią kolejne przejście klasyka.

Unreal RTX Remix to powstająca modyfikacja wprowadzająca do legendy gatunku m.in. Ray Tracing, dynamiczne cienie i wolumetryczne światło.

Oczywiście powstawało i powstaje sporo obiecujących projektów związanych z tym FPS-em - jak choćby Unreal Redux. W tym przypadku chodzi o kolejne eksperymentalne usprawnienie tego klasyka sprzed prawie 30 lat. W modzie jest dodawanie najnowszych technik do starszych gier - od Quake'a po Half-Life'a. Czasem wychodzi to lepiej, innym razem gorzej, ale zazwyczaj warto przynajmniej rzucić okiem - chociażby w ramach ciekawostki. Jak w tym zestawieniu broni się Unreal RTX Remix, możecie zerknąć na przykład tutaj:

Jak przyznał sam moder, lwia część tekstur została wymieniona za pośrednictwem narzędzi RTX Remix, a roślinność czy drzewa zostały ukształtowane dzięki assetom NVIDIA Omniverse. Sporą rolę pełnił edytor UnrealED, który m.in. wprowadził źródła światła w miejscach, gdzie w oryginale go brakowało. A poza tym mamy Ray Tracing, globalne oświetlenie, światło wolumetryczne i inne popularne techniki. Nie wszystko jeszcze oczywiście działa jak należy, twórca przyznał, że musi popracować choćby nad rozmiarami projektu (obecnie blisko 50 GB) i jeszcze kilkoma innymi aspektami. Szkoda również, że nie wchodzi w to wszystko tryb multiplayer. Jednak mimo wszystko całość prezentuje się całkiem efektownie.

Źródło: WCCFtech