Unreal i Unreal Tournament dostępne legalnie i za darmo do pobrania dzięki uprzejmości Epic Games

Każdy gracz ma w swoim życiu tytuły, które budzą nostalgię i przywołują wspomnienia z młodzieńczych lat. Dla wielu są to kultowe produkcje Epic Games, takie jak Unreal i Unreal Tournament z lat 90. To właśnie od tych gier pochodzi nazwa silnika Unreal Engine, który jest rozwijany do dziś. Choć przez ostatnie dwa lata tytuły te nie były dostępne w sprzedaży, grupa OldUnreal, za pośrednictwem Internet Archive, otrzymała zgodę od deweloperów na ich darmowe udostępnienie.

Unreal i Unreal Tournament to klasyki w świecie gier wideo z lat 90-tych, które dzięki współpracy Epic Games z grupą OldUnreal i platformą Internet Archive można teraz pobrać legalnie i całkowicie za darmo.

Na łamach PurePC wielokrotnie pisaliśmy o serii gier Unreal, w tym o Unreal Tournament III, którego recenzję autorstwa Sebastiana Oktaby można przeczytać do dziś. Choć klasyczne części z lat 90-tych zniknęły z cyfrowej dystrybucji dwa lata temu, teraz dzięki współpracy grupy OldUnreal i platformy Internet Archive są one ponownie legalnie dostępne oraz oferowane całkowicie za darmo. Epic Games udzieliło oficjalnej zgody na ich udostępnianie, co potwierdziło w odpowiedzi na zapytanie serwisu Kotaku, pisząc: "Możemy potwierdzić, że Unreal 1 i Unreal Tournament są dostępne na archive.org".

Klasyczne tytuły można pobrać za pomocą instalatorów stworzonych przez grupę OldUnreal, które automatycznie pobierają pliki gier z platformy Internet Archive i instalują je na komputerze. Warto jednak zauważyć, że strona projektu ma bardzo prosty wygląd, a przeglądarka Microsoft Edge może błędnie wykrywać instalatory jako potencjalnie niebezpieczne. Nie ma jednak powodów do obaw, gdyż serwis Kotaku dokładnie sprawdził pliki, potwierdzając, że są one całkowicie bezpieczne. Nadto grupa zapowiedziała stworzenie instalatora na systemy Linux i Apple macOS. Kultowe gry pobierzemy z tego miejsca:

