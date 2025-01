Test Philips Evnia 42M2N8900/00 - 42-calowy monitor 4K OLED dla graczy. Świetna jakość obrazu w formacie XL

W październiku 2022 roku firma Philips (czy raczej TP Vision, pod skrzydłami którego znajduje się Philips) zaprezentowała nową markę monitorów Evnia dla graczy. Wówczas mieliśmy okazję przyjrzeć się z bliska trzem modelom - 34" VA z podświetleniem Mini LED, 34" modelowi QD-OLED oraz 41,5-calowemu OLED. Pierwszy ze wspomnianych wyświetlaczy mieliśmy już okazję testować dobrych kilka miesięcy temu. Teraz przyszła pora na blisko 42-calowego kolosa, który jest również przez nas polecanym wyborem w dedykowanym artykule z zestawieniem najciekawszych monitorów, głównie tych do grania. Philips Evnia 42M2N8900/00 wykorzystuje panel od LG Display, ale nie oznacza to że producent nie dodaje czegoś od siebie. Tym czymś jest fantastyczny system podświetlenia Ambiglow, który działa na podobnej zasadzie co Ambilight w telewizorach Philips.

Autor: Damian Marusiak

Philips Evnia 42M2N8900/00 w przeciwieństwie do wielu monitorów do gier, odznacza się jasną kolorystyką obudowy, co w połączeniu z zaawansowanym systemem podświetlenia Ambiglow daje ciekawy efekt końcowy. Sam sprzęt przeznaczony jest dla osób, które lubią obcować z bardzo dużymi ekranami. Znajdziemy tutaj blisko 42-calowy panel OLED (WOLED) produkcji LG Display. Charakteryzuje się rozdzielczością 4K, jasnością do 1000 nitów w trybie HDR, częstotliwością odświeżania do 138 Hz oraz obsługą Adaptive Sync (dla AMD jest to FreeSync Premium, dla NVIDII nieoficjalnie G-SYNC Compatible). Obecnie monitor ten możemy dostać w cenie niespełna 5000 złotych, co jak na 42-calowy monitor OLED mimo wszystko wydaje się dość wygórowaną kwotą. No chyba, że telewizory o podobnych przekątnych nie są dla Was alternatywą (np. z powodu braku DisplayPort), wówczas okazuje się, że finalna cena może być nawet do zaakceptowania. Nie brakuje tutaj także 3-letniej gwarancji producenta.

Monitor Philips Evnia 42M2N8900/00 oferuje blisko 42-calowy ekran OLED o rozdzielczości 3480 x 2160 pikseli wraz z częstotliwością odświeżania na poziomie maksymalnie 138 Hz. Sprzęt bazuje na matrycy od LG Display.

Ekrany OLED produkowane przez LG Display to tzw. WRGB OLED, gdzie pomiędzy czerwoną, zieloną oraz niebieską diodę umieszcza się dodatkową, białą diodę. Matryca oferuje rozdzielczość 3840 x 2160 pikseli i częstotliwość odświeżania na poziomie 120 Hz (138 Hz po OC) - z tego powodu może być doskonałym rozwiązaniem również do tych bardziej dynamicznych gier. Jako że mamy do czynienia z ekranem OLED, nie znajdziemy tutaj żadnych fikołków w postaci np. 8-bitowej głębi barw z dodatkiem FRC. Matryca od LG Display i wykorzystana w monitorze Philips Evnia 42M2N8900/00, oferuje w pełni 10-bitową głębię barw, co przekłada się na prezentację ponad miliarda odcieni barw. Nie brakuje również obsługi podstawowego standardu HDR10. Dzięki znakomitej jakości czerni i bardzo wysokiemu współczynnikowi kontrastu, użytkownicy mogą liczyć na wyjątkowo plastyczny obraz, niemal jak żywy. Choć ekrany OLED zwykle mają błyszczącą powierzchnię, matryca wykorzystuje matową powłokę, dzięki czemu w ekranie praktycznie nic się nie odbija.

Specyfikacja Philips Evnia 42M2N8900/00 Matryca OLED (WOLED) Przekątna 41,5" (16:9) Rozdzielczość 3840 x 2160 Odświeżanie 120 Hz (138 Hz po OC) Rozmiar plamki 0.2395 mm AMD FreeSync FreeSync Premium NVIDIA G-SYNC G-SYNC Compatible (brak oficjalnego certyfikatu) Zakrzywienie - Czas reakcji 0.1 ms Kontrast statyczny ∞:1 Luminancja 135 nitów (typowo)

Do 1000 nitów (HDR) HDR HDR10, VESA DisplayHDR 400 True Black Pokrycie barw 100% sRGB

~90% Adobe RGB

~95% DCI-P3 Głębia barw 10-bit (1.07 mld) Złącza cyfrowe 2x HDMI 2.1 (4K @120 Hz)

1x DisplayPort 1.4a

1x USB-C (DP 1.4 / PD 90 W) HUB USB 4x USB 3.2 typu A Gen.1 Inne złącza 1x Audio-jack 3.5 mm Pivot Nie Zabezpieczenie Kensington Lock Powłoka antyrefleksyjna Tak Glośniki 10 W (x2) VESA 100x100 / 300x300 Waga z podstawą 17,3 kg Wymiary 932 x 689 x 359 mm Gwarancja 3 lata Cena Od około 4899 złotych

W teście monitora Philips Evnia 42M2N8900/00 skupiamy się na kilku najważniejszych aspektach z punktu widzenia codziennego użytkowania. Przyjrzymy się więc dokładnie jakości wykonania oraz użytkowaniu menu OSD. Nie zabraknie kolorymetrycznej weryfikacji odwzorowania przestrzeni barw sRGB, Adobe RGB oraz DCI-P3 wraz ze wskazaniem błędów w przedstawieniu barw. Sprawdzimy również równomierność podświetlenia, luminancję w kilku scenariuszach oraz obecność backlight bleedingu. Nie zabraknie również omówienia kątów widzenia, input laga (opóźnienia matrycy), smużenia oraz poboru mocy.