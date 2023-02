Test Philips Evnia 34M2C7600MV - 34-calowy monitor VA z podświetleniem Mini LED oraz VESA DisplayHDR 1400

W październiku 2022 roku, na zaproszenie firmy Philips, wzięliśmy udział w konferencji prasowej, podczas której zaprezentowano nową linię monitorów o nazwie Evnia. Wówczas pokazano nam trzy wysokiej klasy modele: Evnia 34M2C7600MV, Evnia 42M2N8900 oraz Evnia 34M2C8600. Pierwszy z nich wykorzystuje panel VA w połączeniu z podświetleniem typu Mini LED, drugi posiada płaski ekran OLED o przekątnej 42,5", natomiast trzeci z wymienionych urządzeń wyposażono w panel QD-OLED o przekątnej 34 cali. Dzisiaj skupimy się na pierwszym z wymienionych modeli, czyli Philips Evnia 34M2C7600MV. Jest to stosunkowo drogi model dla wymagających graczy, jednak z drugiej strony sprzęt posiada kilka ciekawych funkcjonalności, których próżno szukać u konkurencji.

Autor: Damian Marusiak

W przypadku Philips Evnia 34M2C7600MV możemy liczyć na 34-calowy panel o rozdzielczości 3440 x 1440, odświeżaniem 165 Hz oraz kontrastem 3000:1 (ze względu na podświetlenie Mini LED oraz 1152 niezależne strefy podświetlenia, w rzeczywistych zastosowaniach kontrast będzie dużo wyższy). Monitor zaoferuje również jasność w trybie HDR na poziomie maksymalnie 1400 nitów (10% skrawek ekranu), co potwierdza otrzymany certyfikat VESA DisplayHDR 1400. Philips Evnia 34M2C7600MV charakteryzuje się także 100% pokryciem przestrzeni sRGB, blisko 93% przestrzeni Adobe RGB oraz prawie 97% dla DCI-P3, a przynajmniej takie są deklaracje Philipsa.

Monitor Philips Evnia 34M2C7600MV to jeden z najnowszych monitorów producenta, który po raz pierwszy mieliśmy okazję zobaczyć w październiku na premierowym pokazie w Paryżu. Teraz przyszedł czas na dogłębny test.

Pod względem technologii jak również jakości, matryca VA w monitorze Philips Evnia 34M2C7600MV znajduje się pomiędzy panelami IPS oraz TN. W tym wypadku ciekłe kryształy ułożone są zarówno prostopadle jak również pod skosem względem powierzchni panelu. Takie ułożenie kryształów powoduje, że kąty widzenia są szersze w porównaniu do Twisted Nematic (TN). Ponadto czas reakcji matrycy jest niższy w porównaniu do większości matryc IPS, jednak trochę wyższy w porównaniu do TN. Jest to więc rozwiązanie, które stara się odnaleźć złoty środek i próbuje wykorzystać możliwości najważniejszych atutów wspomnianych przed momentem technologii IPS oraz TN. W przypadku testowanego Philipsa, oprócz matrycy VA znajdziemy tutaj również osobne podświetlenie, wykorzystujące diody Mini LED.

Philips Evnia 34M2C7600MV Matryca VA Przekątna 34 cale Rozdzielczość 3440 x 1440 (21:9) Odświeżanie 165 Hz Technika odświeżania Adaptive Sync Zakrzywienie 1500R Czas reakcji 2.5 ms GtG Kontrast statyczny 3000:1 Luminancja 720 nitów (SDR), 900 nitów (HDR), 1400 nitów (HDR, skrawek ekranu) HDR HDR10; VESA DisplayHDR 1400 Pokrycie przestrzeni sRGB 100% Pokrycie przestrzeni DCI-P3 97% Głębia barw 8-bit + FRC (10,7 mld odcieni barw) Złącza cyfrowe 2x HDMI 2.1

1x DisplayPort 1.4

1x USB 4.0 typu C Głośniki 5 W (x2) HUB USB USB 3.0 (x4) Dodatkowe złącza Audio-jack 3.5 mm, Kensington Lock Inne Podświetlenie Mini LED (1152 strefy wygaszania), przełącznik KVM Zgodność z VESA 100x100 Waga 8,58 kg (bez podstawy), 10,35 kg (z podstawą) Wymiary (z podstawą) 807 x 549 x 290 mm

W teście monitora Philips Evnia 34M2C7600MV, skupiamy się na kilku najważniejszych aspektach z punktu widzenia codziennego użytkowania. Przyjrzymy się więc dokładnie jakości wykonania oraz użytkowaniu menu OSD. Nie zabraknie kolorymetrycznej weryfikacji odwzorowania przestrzeni barw sRGB, Adobe RGB oraz DCI-P3 wraz ze wskazaniem błędów w przedstawieniu barw. Sprawdzimy również równomierność podświetlenia, luminancję w kilku scenariuszach oraz obecność backlight bleedingu. Nie zabraknie również omówienia kątów widzenia, input laga (opóźnienia matrycy), smużenia oraz poboru mocy.