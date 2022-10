Acer Swift Edge - nowy laptop z procesorami AMD Ryzen 7 6800U lub Ryzen 7 PRO 6850U, z HDMI 2.1, a także ultrasmukłą obudową

Dotychczas nie doczekaliśmy się zbyt wielu laptopów na procesorach AMD Ryzen 6000. Właściwie to można je wymienić na palcach jednej ręki, bowiem mowa przede wszystkim o ASUS Zenbook S 13 OLED oraz HP EliteBook 865 G9. Oba urządzenia zdążyliśmy już zrecenzować na łamach PurePC. W ostatnim czasie do sprzedaży zaczęła trafiać także seria Lenovo ThinkPad Z13/Z16, a na horyzoncie majaczy już nowa propozycja od firmy Acer. Pod niektórymi względami prezentuje się ona wyjątkowo ciekawie.

Acer Swift Edge to nowy ultrabook korzystający z procesorów AMD Ryzen 6000 (w tym także układów Ryzen PRO 6000). Na jego pokładzie znajdziemy także porty USB 4 typu C oraz HDMI 2.1.

Acer Swift Edge to prawdopodobnie najsmuklejszy, 16-calowy laptop jaki dotychczas zaprezentowano. Przy wymiarach 355,6 x 241,3 x 12,95 mm waży zaledwie 1,17 kg. Oferuje on procesory AMD Ryzen 7 6800U lub AMD Ryzen 7 PRO 6850U - w tym drugim przypadku sprzęt dodatkowo korzysta z zabezpieczenia w postaci chipu Microsoft Pluton. Do dyspozycji otrzymujemy także 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5 6400 MHz (RAM jest lutowany) oraz 1 TB SSD PCIe 4.0 x4 NVMe. Dość niejasna informacja dotyczy portów USB typu C. Strona produktu informuje o obecności dwóch złączy USB 4.0 typu C, podczas gdy jedyna karta z konfiguracją informuje o dwóch złączach USB 3.2 typu C Gen.2. W tym temacie jeszcze wyślemy zapytanie do producenta, ale możliwe że wariant z AMD Ryzen 7 6800U otrzyma USB 3.2 podczas gdy model z AMD Ryzen 7 PRO 6850U będzie już miał certyfikowane wersje USB 4.

Acer Swift Edge Procesor AMD Ryzen 7 6800U (8/16)

AMD Ryzen 7 PRO 6850U (8/16) Zintegrowany układ graficzny AMD Radeon 680M (12 CU RDNA 2, 2200 MHz) Osobny układ graficzny - Pamięć RAM 16 GB LPDDR5 6400 MHz (RAM lutowany) Magazyn danych 1 TB SSD PCIe 4.0 x4 NVMe Ekran 16" 16:10 3840 x 2400 pikseli

OLED, 500 nitów, ~100% DCI-P3, 60 Hz

VESA DisplayHDR True Black 500 Porty 2x USB 4.0 typu C lub 2x USB 3.2 typu C Gen.2

2x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.1

1x Audio-jack 3.5 mm Łączność WiFi 6E + Bluetooth 5.2 Akumulator 3-komorowy, litowo-jonowy, do 7,5 h pracy Wymiary 355,6 x 241,3 x 12,95 mm Waga 1,17 kg System Windows 11 Home Inne Chip Microsoft Pluton w wersji z AMD Ryzen 7 PRO 6850U Cena Od 1499 euro (~7500 zł)

Dużym plusem jest za to obecność pełnowymiarowego portu HDMI 2.1. W przypadku smukłych laptopów właściwie niespotykany jest ten rodzaj złącza, bowiem zazwyczaj producenci albo dają wersję 2.0, ale w ogóle nie dają HDMI. Sprzęt wykorzystuje również 16-calowy ekran OLED o proporcjach 16:10, rozdzielczości 3840 x 2400 pikseli. Charakteryzuje się jasnością do 500 nitów, odświeżaniem na poziomie 60 Hz oraz wykorzystaniem 100% przestrzeni barw DCI-P3. Acer Swift Edge trafi do sprzedaży w tym miesiącu, jednak obecnie na stronie producenta widnieje tylko jedna wersja z AMD Ryzen 7 6800U w cenie 1499 euro (około 7500 złotych).

