Test HP EliteBook 865 G9 - Biznesowy laptop z AMD Ryzen 7 6800U oraz imponującą wydajnością na akumulatorze

Kilka tygodni temu przetestowaliśmy biznesowego laptopa Lenovo ThinkPad P14s 2. generacji z procesorem AMD Ryzen PRO 5000. Sprzęt wypadł wówczas całkiem nieźle, ale jedną z największych wad jest bardzo wysoka cena, sięgająca już pięciu cyfr. Dzisiaj z kolei zaprezentujemy inną biznesową propozycję, która właściwie pod każdym względem powinna prezentować się jeszcze lepiej. Większe rozmiary, duży ekran, mocniejsze podzespoły, wydajny akumulator... mowa o HP EliteBook 865 G9 z procesorem AMD Ryzen 7 6800U.

Autor: Damian Marusiak

HP zbyt często się u nas nie przewija w testach, jednak dzisiaj zaprezentujemy prawdopodobnie pierwszą na świecie recenzję najnowszej generacji modelu EliteBook 865 G9. Sprzęt bazuje na procesorach AMD Ryzen 6000 (APU Rembrandt), a w testowym modelu znalazł się Ryzen 7 6800U wraz ze zintegrowanym układem graficznym Radeon 680M. Na dodatek otrzymujemy nielutowaną pamięć RAM w slotach SO-DIMM, obsługę SSD PCIe 4.0, ekran o jasności dochodzącej (teoretycznie) do 1000 nitów oraz dwa złącza USB 4.0 typu C o pełnej przepustowości. Wygląda to jak idealna propozycja dla osób pracujących... jeśli tylko mogą wydać nieco ponad 9 tysięcy złotych. Po testach okazało się, że w niektórych aspektach ten sprzęt błyszczy jak mało który, w innych... wypada zaskakująco słabo. Finalnie jednak jeśli szukamy komputera z dużym ekranem do pracy, to EliteBook 865 G9 tak czy inaczej będzie jedną z najlepszych, dostępnych obecnie propozycji.

HP EliteBook 865 G9 to najnowszy, biznesowy notebook z procesorem AMD Ryzen 7 6800U oraz pojemnym akumulatorem. Producent obiecuje bardzo długi czas pracy z dala od gniazdka sieciowego. Sprawdzimy to!

Zanim jednak przejdziemy do testów wydajności, zatrzymajmy się na moment na zmianach, jakie przynosi APU Rembrandt. Zmiana zintegrowanego układu graficznego pozwoliła na wprowadzenie szeregu zmian w zapleczu multimedialnym. Nowe iGPU w pełni wspiera 10-bitowy HEVC, a także nowszy i efektywniejszy kodek AV1. Nie brakuje wsparcia dla portów HDMI 2.1 oraz DisplayPort 2.0. Procesory otrzymały nowy kontroler pamięci DDR5 oraz LPDDR5, a także obsługę magistrali PCIe 4.0 z możliwością umieszczenia w laptopie do trzech nośników SSD PCIe 4.0. Procesory Rembrandt nie zmienią się z kolei pod względem konfiguracji rdzeni. Otrzymujemy tutaj jednostki 6- i 8-rdzeniowe z obsługą do 12 lub do 16 wątków jednocześnie. Nie brakuje także dalszych usprawnień mikroarchitektury, dzięki czemu nowe procesory AMD Rembrandt odznaczają się lepszą sprawnością energetyczną, a co za tym idzie - jeszcze dłuższym czasem pracy na akumulatorze. Więcej o Zen 3+ piszemy w tym miejscu.

Zintegrowane układy graficzne RDNA 2 są mocno zmodyfikowane względem tego, co otrzymaliśmy przy okazji architektury Vega. Zwiększono m.in. o 50% liczbę bloków obliczeniowych - z 8 CU w Vega do 12 CU w RDNA 2. Do tego dochodzą odrębne jednostki do obsługi Ray Tracingu, dwukrotnie poszerzony backend czy dwukrotnie zwiększona pamięć cache poziomu L2 - z 1 MB (Vega) do 2 MB (RDNA 2). Zmiany zaszły także w potoku grafiki, co umożliwiło zwiększenie zegarów rdzenia graficznego - dla Radeona 680M jest to maksymalnie 2200 MHz (Ryzen 7) lub 2400 MHz (Ryzen 9). Przy zegarze 2400 MHz, moc obliczeniowa iGPU sięga 3,4 TFLOPS (FP32) lub 6,8 TFLOPS (FP16). Dzięki nowym kontrolerom DDR5 4800 MHz oraz LPDDR5 6400 MHz, możliwe było także zwiększenie przepustowości o 50% względem układów graficznych opartych na architekturze Vega oraz z pamięciami DDR4/LPDDR4x. Te wszystkie zmiany mają skutkować nawet 2-krotnie wyższą wydajnością w grach (porównanie dotyczy Ryzen 5000U 15 W vs Ryzen 6000U 28 W). Do tego dochodzi także pełne wsparcie dla techniki AMD FidelityFX Super Resolution 1.0 oraz FSR 2.0.